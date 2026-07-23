Viceprimarul municipiului Satu Mare spune că finalizarea extinderii rețelelor de apă și canalizare înseamnă mai mult decât o investiție: este o promisiune respectată față de comunitate.

O investiție așteptată de locuitorii cartierului Sătmărel a fost finalizată. Primăria Municipiului Satu Mare și Apaserv S.A. au încheiat lucrările de extindere a rețelelor de apă și canalizare, un proiect în valoare de 10,3 milioane de lei, care aduce utilități moderne pentru sute de gospodării. Viceprimarul Cristina Tămășan Ilieș afirmă că proiectul reprezintă una dintre investițiile de suflet ale administrației locale, deoarece răspunde unei nevoi reale a comunității.





Cristina Tămășan Ilieș: „Încă o promisiune transformată în realitate”

Viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș, a subliniat că finalizarea investiției demonstrează că angajamentele asumate în fața cetățenilor pot deveni rezultate concrete.

„Încă o promisiune transformată în realitate pentru comunitatea din Sătmărel! Sunt proiecte care aduc o satisfacție aparte, iar acesta este unul dintre ele. Mă bucur că astăzi vedem finalizată o investiție dragă mie, care va îmbunătăți semnificativ condițiile de trai pentru locuitorii din Sătmărel”, a declarat viceprimarul.





Cristina Tămășan Ilieș a evidențiat că, dincolo de cifrele investiției, beneficiarii reali sunt oamenii care vor avea acces la servicii publice moderne și la un nivel de confort superior.

20 de kilometri de rețele noi și aproape 400 de branșamente

Investiția realizată de Primăria Municipiului Satu Mare, împreună cu Apaserv S.A., a avut o valoare totală de 10,3 milioane de lei și a cuprins:

10 kilometri de rețea de alimentare cu apă ;

; 10 kilometri de rețea de canalizare ;

; 398 de branșamente la noile rețele;

la noile rețele; 3 stații de pompare , necesare pentru funcționarea eficientă a sistemului.

, necesare pentru funcționarea eficientă a sistemului.



Prin aceste lucrări, sute de familii din Sătmărel beneficiază de infrastructură edilitară modernă, contribuind la creșterea calității vieții și la dezvoltarea cartierului.

Investiții pentru oameni, nu doar cifre pe hârtie

Viceprimarul a subliniat că fiecare proiect de infrastructură are în centru nevoile comunității.

„În spatele acestor cifre sunt familii care vor beneficia de servicii publice moderne și de un confort sporit. Acesta este rezultatul investițiilor care răspund nevoilor reale ale comunității și contribuie la dezvoltarea municipiului nostru. Continuăm să investim responsabil și să transformăm proiectele în rezultate concrete pentru oameni”, a transmis Cristina Tămășan Ilieș.





Sătmărelul continuă să se dezvolte

La rândul său, Primăria Municipiului Satu Mare a anunțat finalizarea lucrărilor, subliniind că investiția reprezintă încă un pas important în modernizarea cartierului.

„Pas cu pas, realizăm investițiile de care Sătmărelul are nevoie!”, este mesajul administrației locale, care își propune să continue dezvoltarea infrastructurii și în celelalte zone ale municipiului.

Finalizarea acestui proiect confirmă direcția asumată de administrația sătmăreană: investiții în utilități esențiale, care produc efecte directe asupra vieții de zi cu zi și contribuie la dezvoltarea durabilă a municipiului.