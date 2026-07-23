Participanții la programul Hi Digital, organizat la Biblioteca Județeană Satu Mare, au învățat cum să folosească în siguranță rețelele de socializare și să profite de avantajele mediului online.

Vârsta nu este un obstacol atunci când există dorința de a învăța. Acest lucru l-au demonstrat încă o dată seniorii care participă la programul Hi Digital, desfășurat la Biblioteca Județeană Satu Mare, unde fiecare întâlnire deschide noi porți către lumea tehnologiei și a comunicării online.





De această dată, cursanții au făcut cunoștință cu universul rețelelor de socializare, descoperind cum pot utiliza Facebook-ul pentru a rămâne în contact cu familia și prietenii, dar și cum să navigheze în siguranță în mediul digital.

„Am dat scroll... dar cu folos!”

Bibliotecarul Violeta Tarța, unul dintre trainerii programului Hi Digital, alături de Jager Rober, a descris cu entuziasm atmosfera din cadrul întâlnirii.

„Astăzi, la Hi Digital, am dat scroll... dar cu folos! Am descoperit împreună lumea Facebook-ului și a rețelelor de socializare: cum ținem legătura cu cei dragi, cum distribuim amintiri, cum recunoaștem informațiile de încredere și cum navigăm în siguranță online. Seniorii noștri demonstrează încă o dată că nu există limită de vârstă pentru a învăța ceva nou. Iar de acum... atenție, s-ar putea să primiți mai multe like-uri și comentarii de la ei!”, a transmis Violeta Tarța.





Tehnologia, un instrument pentru apropierea dintre oameni

În cadrul atelierului, participanții au învățat nu doar să folosească funcțiile de bază ale platformelor de socializare, ci și să identifice informațiile credibile și să evite capcanele mediului online.





Astfel de activități contribuie la dezvoltarea competențelor digitale ale seniorilor și îi ajută să utilizeze tehnologia cu mai multă încredere, pentru a comunica mai ușor cu cei dragi și pentru a accesa informații utile în viața de zi cu zi.

Hi Digital – dovada că învățarea nu are vârstă

Programul Hi Digital, găzduit de Biblioteca Județeană Satu Mare și susținut de trainerii Violeta Tarța și Jager Rober, continuă să demonstreze că alfabetizarea digitală poate deveni o experiență plăcută, interactivă și accesibilă pentru toate generațiile.

Fiecare întâlnire le oferă participanților ocazia de a descoperi noi instrumente digitale și de a face încă un pas spre o integrare mai ușoară în lumea tehnologiei, confirmând că dorința de a învăța nu ține cont de vârstă, ci doar de curiozitate și deschidere.



