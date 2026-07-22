Claudiu Bumba a înscris pentru Gyor, în Conference League!

Fotbalistul Claudiu Bumba continuă să confirme în tricoul formației maghiare ETO FC Győr. Mijlocașul în vârstă de 32 de ani a marcat marți seară în victoria categorică obținută de echipa sa, scor 6-2, pe terenul luxemburghezilor de la FC Bissen, în prima manșă a turului al doilea preliminar din UEFA Conference League.

Golul care a deschis tabela a venit încă din minutul 12 și a fost rezultatul unei faze create integral de doi români. Fundașul Ștefan Vlădoiu a avansat pe partea dreaptă și a centrat ideal în careu, iar Claudiu Bumba s-a demarcat excelent între fundașii adverși și a reluat din voleu, fără speranțe pentru portarul gazdelor.

Luxemburghezii au egalat în minutul 20, însă diferența de valoare și-a spus rapid cuvântul. Győr a intrat la pauză cu avantaj de două goluri și s-a impus în cele din urmă cu un categoric 6-2, luând o opțiune serioasă pentru calificarea în turul al treilea preliminar al competiției.

Pentru Claudiu Bumba, reușita confirmă forma excelentă din ultimii ani. Sătmăreanul evoluează la Győr din 2023 și a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. În cele 109 meciuri disputate pentru formația maghiară, Bumba a reușit 32 de goluri și 23 de pase decisive, cifre care vorbesc despre constanța și valoarea sa.

Povestea fotbalistică a lui Claudiu Bumba a început la Atletic 94 Satu Mare, unde a fost format de antrenorii Dacian Năstai și Paul Mihai. De-a lungul carierei, mijlocașul a mai evoluat pentru ASA Târgu Mureș, Concordia Chiajna, Dinamo București, Hapoel Tel Aviv, Adanaspor, Fehérvár, Kisvárda și Minaur Baia Mare, înainte de a se impune în campionatul Ungariei.

Dacă Győr va confirma și în retur superioritatea din primul meci, echipa lui Claudiu Bumba va avansa în turul al treilea preliminar al UEFA Conference League, unde ar putea întâlni învingătoarea dublei dintre Vardar Skopje și Riga FC.