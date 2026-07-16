Primăria Satu Mare intensifică monitorizarea video a platformelor de colectare a deșeurilor. Cei care abandonează gunoaie riscă amenzi de până la 20.000 de lei, iar autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să sesizeze orice abatere.

Păstrarea unui oraș curat depinde nu doar de activitatea serviciilor de salubrizare, ci și de responsabilitatea fiecărui cetățean. În acest context, Primăria Municipiului Satu Mare continuă monitorizarea video a punctelor gospodărești de colectare a deșeurilor menajere, măsură menită să descurajeze abandonarea deșeurilor și să contribuie la menținerea unui mediu curat și civilizat.

Autoritățile atrag atenția că depozitarea deșeurilor în afara containerelor sau în alte locuri decât cele prevăzute prin contractul cu operatorul de salubrizare reprezintă contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare.

Imaginile video surprind zilnic abateri

Înregistrările realizate de camerele de supraveghere arată frecvent persoane care aleg să lase sacii cu gunoi lângă containere, fără a-i depozita corespunzător. Alteori sunt abandonate mobilier vechi, deșeuri rezultate din construcții sau alte materiale voluminoase în locuri unde acestea nu au ce căuta.

Astfel de gesturi generează numeroase probleme: deșeurile sunt împrăștiate de vânt sau de animale și persoane fără adăpost, platformele devin insalubre, iar activitatea operatorului de salubrizare este îngreunată. În plus, fiecare punct de colectare este dimensionat pentru numărul de utilizatori care au contract cu operatorul, iar folosirea incorectă afectează întreaga comunitate.

Amenzi de până la 20.000 de lei

Toate imaginile sunt analizate de Poliția Locală Satu Mare, care identifică persoanele responsabile și aplică sancțiunile prevăzute de lege.

Conform Ordonanței de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023, abandonarea deșeurilor și eliminarea acestora în afara spațiilor autorizate sunt strict interzise. Persoanele fizice pot fi amendate cu sume cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei, iar persoanele juridice riscă sancțiuni între 50.000 și 70.000 de lei.

Cetățenii sunt încurajați să semnaleze neregulile

Primăria îi îndeamnă pe sătmărenii care observă persoane abandonând deșeuri să anunțe imediat Poliția Locală Satu Mare. Sesizările pot fi transmise prin WhatsApp la numărul 0735.509.000 sau prin e-mail, la adresa salubritate@primariasm.ro.

Autoritățile consideră că implicarea comunității este esențială pentru combaterea acestui fenomen și pentru menținerea unui oraș curat.

Există soluții pentru toate tipurile de deșeuri

Primăria reamintește că locuitorii municipiului au la dispoziție mai multe variante legale pentru eliminarea diferitelor categorii de deșeuri.

Deșeurile textile pot fi depuse în containerele speciale amplasate în mai multe cartiere și piețe din municipiu. Deșeurile electrice și electronice sunt ridicate gratuit de operatori autorizați, la domiciliu, pe bază de programare, sau pot fi predate în cadrul campaniilor periodice organizate împreună cu municipalitatea.

Pentru deșeurile provenite din construcții și demolări, deșeurile voluminoase ori cele vegetale există servicii dedicate oferite de operatorul de salubrizare, în baza unei solicitări, unele dintre acestea fiind contra cost.

Prin aceste măsuri, administrația locală urmărește nu doar sancționarea celor care încalcă legea, ci și promovarea unui comportament responsabil, astfel încât Satu Mare să rămână un oraș curat și plăcut pentru toți locuitorii săi.