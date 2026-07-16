Dispărută de acasă, căutată de familie și poliție

La data de 15 iulie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, au fost sesizați cu privire la faptul că, TĂTAR EMILIA, de 79 de ani, a plecat de la domiciliu, din localitatea Homoroade și nu a mai revenit până în prezent.





Semnalmente : înălțime 1,60 m, aproximativ 60 kg, ochi albaștri, păr cărunt.





La momentul plecării era îmbrăcată cu o rochie albastră, papuci negri și un batic crem.





Persoanele care dețin și pot oferi informații cu privire la această persoană sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.