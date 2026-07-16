Ziua Națională a Franței sărbătorită la Szeged.

În data de 15 iulie 2026, consulul general al României la Szeged, Florin Vasiloni a participat la ceremonia de marcare a Zilei Naționale a Franței la Szeged, desfășurată la sediul Centrului Cultural Francofon a Universității din Szeged.

Ceremonia a debutat cu intonarea imnurilor Franței, Ungariei și Uniunii Europene. În cadrul discursului oficial, Jeremy Floutier, consulul onorific al Franței la Szeged, a mulțumit public, în limba română, pentru prezență și buna colaborare, consulului general român Florin Vasiloni.

În cursul manifestării, diplomatul român a subliniat prietenia istorică între România și Franța, mulțumind pentru susținerea Franței în ce privește integrarea euro-atlantică a României și admiterea totală în spațiul Schengen. De asemenea, Franța susține integrarea României în OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică).

Consulul general român Florin Vasiloni a abordat și chestiunea susținerii candidaturii lui Dacian Cioloş, fost prim-ministru și fost comisar european, pentru funcţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. Ceremonia a avut loc în prezența conducerii Primăriei locale și a principalelor instituții din oraș. Au participat, de asemenea, o parte din consulii onorifici acreditați la Szeged (Polonia, Turcia, Columbia, Bosnia-Herțegovina), reprezentanți ai mediului academic, ai mediului antreprenorial local, etc.