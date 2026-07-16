Echipa de fotbal CSM Olimpia Satu Mare a încheiat la egalitate și al doilea meci amical din această vară. Miercuri după-amiază, pe Stadionul Olimpia–Daniel Prodan, formația pregătită de Alexandru Pelici a remizat, scor 2–2, în compania echipei Sănătatea Servicii Publice Cluj.



Cu toate că o ploaie scurtă, dar torențială, s-a abătut asupra municipiului Satu Mare cu aproximativ o jumătate de oră înainte de startul partidei, peste 200 de spectatori au fost prezenți în tribuna rămasă deschisă a stadionului aflat parțial în proces de demolare.

Antrenorul principal Alexandru Pelici a utilizat nu mai puțin de 21 de jucători. În formula de start s-au regăsit opt dintre noile achiziții, iar în repriza secundă au evoluat toți fotbaliștii trecuți pe foaia de joc.

Aflată în plin cantonament, CSM Olimpia a resimțit acumulările fizice și lipsa relațiilor de joc, însă a controlat în mare parte partida și a petrecut mai mult timp în jumătatea adversă. În prima repriză, Sergiu Jurj a trimis puțin pe lângă poartă, iar după lovitura de cap a lui Bara Levente, portarul oaspeților, Cristian Bălgrădean, a fost aproape să-și introducă mingea în proprie poartă, bara salvând echipa clujeană.

De cealaltă parte, Sănătatea a fructificat prima ocazie importantă. După o centrare, Ionuț Pop a respins cu pumnii până la marginea careului, de unde Alexandru Pop a șutat din prima și a deschis scorul (0–1).

Olimpia a început repriza secundă în dezavantaj, dar în minutul 49 a fost foarte aproape de egalare, când șutul de la distanță al lui Jurj a lovit bara transversală și a căzut în fața liniei porții.

Golul egalizator a venit în minutul 60, prin Bara Levente, care a înscris spectaculos cu un șut puternic de la distanță (1–1). În minutul 77, după o pasă excelentă a lui Gheorghe Carpa, Vida Kristopher a finalizat cu sânge rece și a adus echipa sătmăreană în avantaj (2–1).

Tudor Pojar a fost și el aproape de gol câteva minute mai târziu, însă în minutul 82 oaspeții au restabilit egalitatea. În urma unui corner executat de pe partea stângă, Negruțiu a înscris cu o lovitură de cap pentru 2–2.

În ultima secundă al întâlnirii, Pojar a avut șansa golului victoriei, dar a ratat din poziție favorabilă, astfel că partida s-a încheiat la egalitate.

La finalul jocului, antrenorul Alexandru Pelici s-a declarat mulțumit de modul în care decurge pregătirea:

„A fost un meci tipic de pregătire, disputat în condițiile unui volum mare de muncă. S-a văzut oboseala, mai ales în luarea deciziilor. Cel mai important este că toți jucătorii sunt sănătoși și sperăm să încheiem fără accidentări cantonamentul. În această perioadă încercăm să evaluăm lotul, să stabilim formula ideală de start și cea mai bună organizare a echipei. Avem un grup unit, iar acest lucru este foarte important.

Am avut momente bune și altele mai puțin reușite. Ne-am creat numeroase ocazii, am lovit și bara, însă am primit două goluri, dintre care unul din fază fixă. Chiar dacă suntem o echipă mai înaltă din punct de vedere fizic, numeroasele schimbări au făcut ca jucătorii să-și piardă temporar reperele în teren. În această etapă a pregătirii, rezultatul este mai puțin important. O victorie oferă încredere, dar cel mai important este că pregătirea decurge conform planului.”

CSM Olimpia a început cantonamentul local săptămâna trecută, acesta urmând să se încheie vineri. Fotbaliștii vor beneficia de două zile libere în weekend, iar de luni vor relua antrenamentele în vederea sezonului 2026–2027.

Următorul meci de verificare al formației sătmărene va avea loc miercurea viitoare, pe teren propriu, împotriva echipei CSM Sighetu Marmației.

MECI AMICAL

CSM Olimpia Satu Mare – Sănătatea Servicii Publice Cluj 2–2 (0–1)

Au marcat: Bara Levente ’60, Vida Kristopher ’77, respectiv Alexandru Pop ’44, Negruțiu ’82.

CSM Olimpia Satu Mare: Ionuț Pop – Eduard Dănilă, Cornel Ardei, Raul Suciu, Paul Copai, Amir Jorza, Bara Levente, Denis Toma, Denis Golda, Vida Kristopher, Sergiu Jurj.

Au mai evoluat: Luca Grecu, Villi Bence – Dănuț Ciorcaș, Konstantin Ivanov, Constantin Trip, Tudor Pojar, Zab Zsombor, Gheorghe Carpa, Cosmin Zamfir, Kevin Țăran.

REZULTAT ANTERIOR

Cigánd SE – CSM Olimpia Satu Mare 1–1

Golul echipei sătmărene: Vida Kristopher.