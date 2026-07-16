Șoferul, identificat după două zile, conducea deși avea permisul suspendat încă din luna mai

Un accident care putea avea urmări mult mai grave scoate din nou în evidență inconștiența unor șoferi care ignoră legea și pun în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. După ce a avariat trei autoturisme parcate regulamentar pe o stradă din municipiul Satu Mare, un bărbat a ales să fugă de la locul incidentului. Verificările polițiștilor aveau să scoată la iveală un detaliu și mai grav: acesta nici măcar nu avea dreptul legal de a conduce.

Trei autoturisme avariate pe strada Jocului

Evenimentul rutier s-a produs în seara zilei de 13 iulie, în jurul orei 19:00, pe strada Jocului din municipiul Satu Mare. Polițiștii rutieri au fost sesizați despre producerea unui accident soldat cu pagube materiale.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că un autoturism aflat în mers a acroșat trei mașini staționate regulamentar. În loc să oprească și să își asume răspunderea pentru incident, șoferul a părăsit locul producerii accidentului înainte de sosirea echipajelor de poliție.

Identificat după două zile

În urma investigațiilor desfășurate de polițiști, conducătorul autoturismului a fost identificat la data de 15 iulie. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani, din localitatea Păulești.

Verificările efectuate au scos la iveală faptul că acesta avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat încă din luna mai 2026, ceea ce transformă cazul dintr-un simplu accident cu pagube materiale într-o faptă cu implicații penale.

Dosar penal și cercetări în desfășurare

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul având exercitarea dreptului de a conduce suspendată.

Cazul reprezintă un nou semnal de alarmă privind numărul șoferilor care aleg să sfideze legea, punând în pericol atât bunurile, cât și siguranța celorlalți participanți la trafic.