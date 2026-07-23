Primarul Kereskényi Gábor anunță o nouă etapă importantă a proiectului de aproape 75 de milioane de lei, care va schimba radical una dintre cele mai aglomerate intersecții din Satu Mare.

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură urbană din municipiul Satu Mare înaintează către faza de execuție. Pasarela pietonală și velo supraterană din intersecția Crinul, investiție menită să fluidizeze circulația și să crească siguranța pietonilor și bicicliștilor, a intrat într-o etapă decisivă: analiza ofertelor depuse pentru realizarea lucrărilor.

Kereskényi Gábor: „Au fost depuse șase oferte pentru execuția lucrărilor”

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a anunțat că procedura de achiziție publică avansează conform calendarului stabilit.

„Procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor la proiectul «Pasarela pietonală și velo supraterană din intersecția Crinul» a intrat într-o nouă etapă. În perioada următoare urmează să fie analizate cele șase oferte depuse, conform procedurii”, a transmis edilul.

Depunerea celor șase oferte confirmă interesul constructorilor pentru unul dintre cele mai complexe proiecte de mobilitate urbană pregătite de administrația locală în ultimii ani.

O investiție de aproape 75 de milioane de lei pentru un oraș mai sigur și mai puțin poluat

Proiectul are o valoare totală de 74.854.233,37 lei și este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027.

Obiectivul principal este reducerea emisiilor de carbon prin încurajarea deplasărilor pietonale și cu bicicleta, îmbunătățirea mobilității urbane și creșterea calității vieții în municipiul Satu Mare.

Prin această investiție, administrația locală urmărește să ofere o alternativă modernă la utilizarea autoturismului personal, contribuind la descongestionarea traficului și la dezvoltarea unui oraș mai prietenos cu mediul.

Cum va arăta noua pasarelă de la Crinul

Proiectul propune construirea unei pasarele supraterane cu o arhitectură modernă, bazată pe platforme circulare concentrice din structură metalică, dedicate exclusiv pietonilor și bicicliștilor.

Pasarela va avea un inel exterior cu diametrul de aproximativ 66 de metri și o platformă centrală de 14 metri, conectate prin pasarele metalice și zone de acces.

Pentru a asigura accesul tuturor categoriilor de utilizatori, inclusiv al persoanelor cu dizabilități, vor fi montate patru lifturi, alături de rampe și scări.

Investiția include și amenajarea unor spații verzi generoase, mobilier urban, iluminat public cu tehnologie LED alimentată parțial prin panouri solare, precum și sisteme moderne de colectare a apelor pluviale.

Trafic mai fluid și mai mult spațiu pentru pietoni și bicicliști

Una dintre principalele probleme pe care proiectul își propune să o rezolve este blocarea frecventă a circulației în intersecția Crinul, cauzată de traversările pietonale la nivel.

Separarea fluxurilor de trafic va permite desfășurarea simultană și în condiții de siguranță a circulației auto, pietonale și velo, reducând timpul de așteptare în intersecție și sporind securitatea participanților la trafic.

În paralel, proiectul prevede modernizarea pistelor de biciclete pe o lungime de aproximativ 1,2 kilometri, de-a lungul Podului Golescu și al Bulevardului Lalelei, consolidând astfel rețeaua de mobilitate alternativă din municipiu.

Finalizarea este estimată pentru sfârșitul anului 2027

După finalizarea etapei de evaluare a ofertelor și desemnarea constructorului, proiectul va intra în faza de execuție, termenul estimat pentru finalizarea investiției fiind decembrie 2027.

Prin realizarea pasarelei pietonale și velo din intersecția Crinul, administrația condusă de Kereskényi Gábor își propune să transforme unul dintre cele mai aglomerate noduri rutiere ale municipiului într-un spațiu modern, sigur și adaptat principiilor mobilității urbane durabile, în care pietonii și bicicliștii să beneficieze de infrastructură dedicată, iar traficul auto să devină mai fluent.