Sute de sancțiuni au fost aplicate în urma acțiunilor desfășurate pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței în trafic.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în cursul zilei de 22 iulie, ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, dar și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Controalele s-au soldat cu sute de sancțiuni contravenționale și amenzi care depășesc, cumulat, 95.000 de lei.

Peste 40 de amenzi pentru încălcarea ordinii publice

În cadrul activităților desfășurate pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, polițiștii au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 15.000 de lei.

Acțiunile au vizat descurajarea comportamentelor care pot afecta liniștea și siguranța cetățenilor, precum și creșterea gradului de respectare a prevederilor legale.

Peste 250 de sancțiuni în trafic

O atenție deosebită a fost acordată și siguranței rutiere. Echipajele de poliție au desfășurat activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului pe principalele artere din județ.

În urma verificărilor efectuate, au fost aplicate peste 250 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 80.000 de lei, pentru diverse abateri constatate în trafic.

Prin astfel de acțiuni, polițiștii urmăresc reducerea riscului producerii accidentelor rutiere, combaterea comportamentelor periculoase în trafic și creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic.