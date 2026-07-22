Direcția de Sănătate Publică Satu Mare a publicat raportul de activitate pentru luna iunie 2026. Datele arată o creștere a numărului de boli transmisibile, existența a două focare de hepatită A și mai multe probe de apă care nu au respectat standardele de calitate.

Direcția de Sănătate Publică Satu Mare a prezentat raportul de activitate aferent lunii iunie 2026, document care evidențiază evoluția bolilor transmisibile, activitatea laboratoarelor de sănătate publică și rezultatele controalelor efectuate în județ. Cele mai îngrijorătoare date vizează creșterea numărului de îmbolnăviri cu rotavirus și hepatită virală A, dar și depistarea mai multor probe de apă care au depășit limitele admise de legislație.

72 de cazuri de boli transmisibile, cele mai multe provocate de rotavirus și hepatită A

Potrivit Compartimentului de Epidemiologie și Control al Bolilor Transmisibile, în luna iunie au fost raportate 72 de cazuri de boli infecțioase cu transmitere prioritară, în creștere față de luna precedentă.

Cele mai multe îmbolnăviri au fost provocate de rotavirus, cu 36 de cazuri, urmat de hepatita virală A, cu 22 de cazuri. În evidențele DSP au mai fost înregistrate:

9 cazuri de campylobacterioză;

2 cazuri de boală Lyme;

1 caz de varicelă;

1 caz de salmoneloză;

1 caz de meningită bacteriană.

Epidemiologii au desfășurat anchete pentru identificarea surselor de infecție și a contacților direcți, iar instituțiile implicate – unități de învățământ, cabinete de medicină de familie și autorități locale – au fost informate cu privire la măsurile necesare pentru limitarea răspândirii bolilor.

Două focare de hepatită A în județ

Raportul DSP menționează existența a două focare de hepatită virală A în județ.

Un focar comunitar a fost identificat în Medieșu Aurit, iar un altul, de tip familial, în Viile Satu Mare. Autoritățile sanitare monitorizează evoluția acestor focare și au dispus măsurile specifice pentru limitarea transmiterii bolii.

Totodată, a continuat programul de supraveghere a prezenței virusului poliomielitic în apele uzate, măsură inclusă în sistemul național de monitorizare epidemiologică.

Probe de apă neconforme și o probă HIV confirmată

Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică a prelucrat în luna iunie 340 de probe.

Printre rezultatele raportate se numără o probă HIV confirmată, precum și o probă pozitivă privind verificarea menținerii sterilizării.

În ceea ce privește calitatea apei, laboratorul a identificat mai multe neconformități:

din 64 de probe de apă potabilă , 24 au fost declarate neconforme ;

, ; din 3 probe recoltate din piscine , 2 au fost neconforme ;

, ; mai multe probe de apă analizate la solicitarea persoanelor juridice au depășit limitele admise din punct de vedere microbiologic.

Au fost analizate și probe din produse de panificație, paste făinoase, aeromicrofloră și condiții igienico-sanitare, fiind constatate și aici unele neconformități.

Controale în tot județul: peste 100 de verificări și 11 avertismente

Serviciul de Control în Sănătate Publică a desfășurat în luna iunie 101 acțiuni de control și două acțiuni de recontrol.

Inspectorii au aplicat 11 sancțiuni contravenționale, toate sub forma unor avertismente, fără amenzi sau suspendări de activitate. De asemenea, au fost soluționate cinci sesizări primite din partea cetățenilor.

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică subliniază că activitatea de monitorizare și control va continua, obiectivul principal fiind prevenirea îmbolnăvirilor și protejarea sănătății populației din județul Satu Mare.