În contextul deficitului de sânge din județ, mai mulți membri ai Lions Club Civitas Satu Mare au donat la Centrul de Transfuzie Sanguină, lansând totodată un apel către sătmăreni să urmeze acest exemplu de solidaritate.

Într-un moment în care stocurile de sânge sunt insuficiente, iar nevoia din spitale este tot mai mare, membrii Lions Club Civitas Satu Mare au ales să transforme solidaritatea în fapte. O parte dintre aceștia s-au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare, răspunzând apelului lansat de specialiști și oferind o șansă la viață celor aflați în suferință.





Gestul lor vine într-o perioadă în care fiecare donare contează, iar fiecare pungă de sânge poate face diferența între viață și moarte pentru un pacient.

O donare poate salva până la trei vieți

Reprezentanții clubului reamintesc că sângele donat poate ajuta până la trei persoane, fiind folosit pentru pacienți care urmează intervenții chirurgicale, copii aflați sub tratament, victime ale accidentelor sau bolnavi care depind de transfuzii pentru a supraviețui.

Dincolo de statistică, în spatele fiecărei donări se află o poveste și o speranță pentru cineva care luptă cu boala sau cu efectele unui eveniment dramatic.

Solidaritatea se vede prin fapte

Prin participarea la această acțiune, membrii Lions Club Civitas Satu Mare au transmis un mesaj simplu, dar puternic: implicarea în comunitate nu înseamnă doar intenții bune, ci acțiuni concrete care pot schimba destine.





Totodată, aceștia îi încurajează pe toți sătmărenii care sunt sănătoși și îndeplinesc condițiile medicale să doneze sânge. Este un gest care nu presupune costuri, durează puțin timp și poate oferi unui om cea mai prețioasă resursă: șansa la viață.





Apel către comunitate

Reprezentanții Lions Club Civitas Satu Mare le-au mulțumit tuturor celor care au ales să doneze sânge și îi îndeamnă pe cât mai mulți sătmăreni să se alăture acestei inițiative.

Într-o comunitate puternică, solidaritatea se măsoară prin gesturi simple, iar donarea de sânge rămâne una dintre cele mai valoroase forme de ajutor pe care o persoană o poate oferi semenilor săi.



