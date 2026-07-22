Complex One More lansează Oferta Verii: abonament anual redus cu 900 de lei

Locale 22.07.2026 11:58
Complex One More lansează Oferta Verii: abonament anual redus cu 900 de lei


Complex One More din Satu Mare dă startul campaniei de vară, venind în întâmpinarea celor care își doresc un stil de viață activ cu o ofertă specială pentru abonamentele anuale.

Pe parcursul lunii august, abonamentul pe 12 luni beneficiază de o reducere semnificativă, prețul scăzând de la 2.400 de lei la 1.500 de lei, ceea ce înseamnă o economie de 900 de lei.

Reprezentanții complexului îi încurajează pe sătmăreni să profite de această oportunitate și să transforme mișcarea într-un obicei pe termen lung, sub mesajul: „Vara asta se numără în antrenamente, nu în scuze.”

Oferta este valabilă în perioada 1–31 august, iar cei interesați pot obține informații suplimentare la numărul de telefon 0772 029 678 sau pe site-ul www.onemore.ro.

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