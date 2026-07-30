Militarul, aflat în concediu de la ISU, este acuzat că ar fi agresat sexual mai multe sportive minore pe care le antrena la un club de karate. Polițiștii și procurorii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore.

Un pompier din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar de o gravitate deosebită, în care este cercetat pentru corupere sexuală a minorilor și alte fapte de natură sexuală.

Potrivit informațiilor obținute de PortalSM, bărbatul se afla de mai multe luni în concediu medical, iar ulterior și-ar fi luat concediu de odihnă de la ISU Satu Mare. În paralel cu activitatea de pompier, acesta activa și ca profesor de karate.

Patru sportive minore au depus plângeri

Surse apropiate anchetei susțin că patru sportive minore, care se antrenau la clubul unde acesta era instructor, au depus plângeri în care îl acuză de agresiune sexuală și corupere sexuală a minorilor.

În urma sesizărilor, polițiștii și procurorii au demarat cercetările, iar bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Ancheta este în desfășurare

În prezent, anchetatorii continuă administrarea probelor pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și faptelor cercetate. Urmează ca procurorii să decidă dacă vor solicita o măsură preventivă mai severă.

Până la o hotărâre definitivă a instanței, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție.