Bărbat de 72 de ani, depistat la volan deși avea permisul suspendat

Locale 29.07.2026 15:18
Bărbat de 72 de ani, depistat la volan deși avea permisul suspendat


Un bărbat în vârstă de 72 de ani, din orașul Tășnad, este cercetat de polițiști după ce a fost depistat conducând un autoturism pe drumurile publice, deși avea suspendat dreptul de a conduce.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, incidentul a avut loc marți, 28 iulie, în jurul orei 07:45, pe strada Livezilor din orașul Tășnad. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tășnad, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control un autoturism condus de bărbat.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, oamenii legii au constatat că șoferul avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.

Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce suspendat.

Polițiștii reamintesc că respectarea măsurilor dispuse privind suspendarea permisului de conducere este obligatorie, iar nerespectarea acestora constituie infracțiune și atrage răspunderea penală.

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