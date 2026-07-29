



Municipiul Satu Mare a marcat astăzi, 29 iulie 2026, Ziua Imnului Național al României printr-un ceremonial militar și religios desfășurat pe platoul din Piața 25 Octombrie, la catargul Drapelului Național. Evenimentul a reunit autorități județene și locale, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne, cadre militare, elevi și numeroși cetățeni veniți să aducă un omagiu unuia dintre cele mai importante simboluri ale statului român.

Ceremonia a debutat cu intonarea Imnului Național al României – „Deșteaptă-te, române!”, urmată de oficierea serviciului religios de către un sobor de preoți, care au binecuvântat participanții și au evidențiat importanța păstrării credinței și a valorilor naționale.

În continuarea manifestării, prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a susținut o alocuțiune în care a prezentat semnificația istorică a Imnului Național și rolul pe care acesta îl are în consolidarea identității și unității poporului român.

Prefectul a amintit că „Deșteaptă-te, române!” s-a născut în contextul Revoluției de la 1848, pe versurile lui Andrei Mureșanu, devenind de-a lungul timpului un simbol al luptei pentru libertate și demnitate. Totodată, acesta a subliniat că, în prezent, mesajul imnului trebuie înțeles ca o chemare la responsabilitate civică, implicare și solidaritate.

„Trăim astăzi vremuri diferite de cele care au dat naștere imnului. Într-un asemenea context, «Deșteaptă-te!» nu mai este doar o chemare la luptă, ci una la luciditate, la responsabilitate civică și la implicare activă în viața comunității. Să cinstim acest simbol nu doar prin cuvinte rostite o dată pe an, ci prin atitudinea de zi cu zi și prin exemplul pe care îl oferim generațiilor mai tinere”, a transmis prefectul Altfatter Tamás.

Un moment deosebit al ceremoniei a fost susținerea unei alocuțiuni de către doi elevi ai Colegiului Național „Doamna Stanca” din Satu Mare: Onac Rafael, elev în clasa a XI-a B, specializarea Filologie bilingv engleză, și Blaga Paula, elevă în clasa a XI-a E, specializarea Matematică-Informatică, intensiv informatică.

Cei doi liceeni au vorbit despre istoria și simbolistica Imnului Național, evidențiind faptul că acesta reprezintă un îndemn la unitate, curaj și respect față de valorile fundamentale ale poporului român. Discursul lor a fost apreciat de participanți și a adus în prim-plan implicarea tinerei generații în promovarea identității naționale.

Ceremonialul s-a încheiat cu defilarea Gărzii de Onoare, moment care a încheiat manifestările dedicate Zilei Imnului Național într-un cadru solemn și plin de respect față de unul dintre cele mai importante simboluri ale României.

Ziua Imnului Național, celebrată anual la 29 iulie, reprezintă un prilej de a rememora momentele definitorii din istoria țării și de a reafirma valorile de libertate, unitate, demnitate și responsabilitate pe care le transmite cântecul-simbol al națiunii române.