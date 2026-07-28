



Rotary Cetate pentru Comunitate a dat startul Lunii Sănătății Mamei și Copilului printr-un proiect dedicat viitoarelor mămici, desfășurat în parteneriat cu Asociația Moașelor Independente și Spitalul Județean de Urgență Satu Mare.

În cadrul acțiunii, reprezentanții clubului au vizitat secțiile de Obstetrică și Neonatologie, unde au oferit 20 de pachete de sprijin gravidelor internate. Inițiativa a avut scopul de a transmite un mesaj de susținere și încurajare femeilor aflate în una dintre cele mai importante etape ale vieții, prin gesturi simple, dar pline de grijă și solidaritate.

Organizatorii au adresat mulțumiri speciale Paulei Cosma, moașă și reprezentantă a Asociației Moașelor Independente, pentru implicarea și profesionalismul cu care sprijină viitoarele mămici prin cursurile de pregătire și consiliere oferite înainte de naștere.

Totodată, Rotary Cetate pentru Comunitate și-a exprimat aprecierea față de personalul medical al Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, evidențiind dedicarea și eforturile depuse zilnic pentru îngrijirea mamelor și a nou-născuților.

Acțiunea marchează începutul unei campanii dedicate sănătății mamei și copilului, prin care clubul își propune să promoveze informarea, prevenția și sprijinul acordat familiilor aflate la început de drum.

Campania va continua vineri, 31 iulie, de la ora 18:00, la amfiteatrul de pe promenada de pe malul Someșului, unde va avea loc evenimentul „În brațele mamei – o întâlnire dedicată mamelor și bebelușilor”. Participanții vor avea ocazia să afle informații despre beneficiile alăptării pentru sănătatea copilului și bunăstarea mamei, într-un cadru relaxat, dedicat dialogului, sprijinului și schimbului de experiențe.

Prin această serie de inițiative, Rotary Cetate pentru Comunitate își reafirmă angajamentul de a susține proiecte cu impact social și de a fi alături de comunitatea sătmăreană în momentele importante ale vieții.