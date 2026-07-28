



Primăria Municipiului Satu Mare avertizează cetățenii cu privire la apariția unor mesaje false transmise în numele instituției, prin care destinatarii sunt îndemnați să achite presupuse amenzi de circulație.

Potrivit reprezentanților administrației locale, aceste notificări reprezintă tentative de fraudă, iar Primăria Municipiului Satu Mare nu transmite solicitări de plată a amenzilor prin SMS, WhatsApp sau alte aplicații de mesagerie.

Autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să manifeste prudență și să nu acceseze linkurile incluse în astfel de mesaje, întrucât acestea pot conduce către pagini create pentru furtul datelor personale și bancare.

De asemenea, Primăria recomandă:

să nu introduceți datele cardului bancar sau alte informații personale pe site-uri suspecte;

să nu accesați linkurile primite în aceste mesaje;

să blocați numărul de telefon de la care a fost transmis mesajul și să îl ștergeți.

Reprezentanții administrației locale le recomandă sătmărenilor să verifice întotdeauna informațiile doar prin canalele oficiale ale instituției și să trateze cu maximă atenție orice mesaj care solicită plăți sau date personale în numele autorităților.

Primăria Municipiului Satu Mare atrage atenția că vigilența cetățenilor este esențială pentru prevenirea unor astfel de tentative de înșelăciune și îi îndeamnă pe cei care primesc asemenea mesaje să nu dea curs solicitărilor conținute de acestea.