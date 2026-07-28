Se înlocuiesc corpurile de iluminat pe mai multe străzi din Satu Mare. Vor exista restricții temporare de circulație

Locale 28.07.2026 10:00
Se înlocuiesc corpurile de iluminat pe mai multe străzi din Satu Mare. Vor exista restricții temporare de circulație

Primăria Municipiului Satu Mare anunță că, în zilele de 29 și 30 iulie, vor avea loc lucrări de înlocuire a corpurilor de iluminat public pe mai multe străzi din oraș. Pe durata intervențiilor, circulația va fi restricționată temporar în zonele afectate.

Potrivit administrației locale, miercuri, 29 iulie, în intervalul orar 08:30 – 14:00, echipele vor interveni pe strada Căprioarei, parțial, pe primul tronson începând de la Bulevardul Lucian Blaga.

Lucrările vor continua joi, 30 iulie, între orele 08:30 și 16:00, pe străzile Măcinului, Grigore Alexandrescu și Păpădiei.

Reprezentanții Primăriei îi roagă pe participanții la trafic și pe locuitorii din zonele vizate să manifeste înțelegere și să respecte restricțiile temporare de circulație instituite pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță.

Modernizarea sistemului de iluminat public are ca scop îmbunătățirea calității serviciilor oferite cetățenilor și creșterea eficienței energetice a rețelei de iluminat din municipiu.

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