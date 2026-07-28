România prelungește cu încă două săptămâni misiunea contingentului de pompieri din Franța

Locale 28.07.2026 09:54
România prelungește cu încă două săptămâni misiunea contingentului de pompieri din Franța


Ca urmare a solicitării formulate de autoritățile franceze prin activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat, în ședința de ieri, prelungirea cu încă două săptămâni a participării României la misiunea de sprijin pentru stingerea incendiilor de vegetație și fond forestier din Franța.

Sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), misiunea va continua prin înlocuirea contingentului aflat în prezent în Franța cu un nou contingent de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), care va prelua responsabilitățile operaționale în zonele afectate de incendii.

Decizia reflectă solidaritatea României cu partenerii europeni și angajamentul de a contribui la gestionarea situațiilor de urgență în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Pompierii români vor continua să acționeze alături de echipele internaționale pentru limitarea efectelor incendiilor de vegetație și protejarea comunităților aflate în zonele de risc.
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