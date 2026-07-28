



Muzeul de Artă Satu Mare îi invită pe copiii cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani să participe la „Vacanță în Culori”, o tabără de zi dedicată creativității, descoperirii artei și dezvoltării imaginației prin activități interactive.

Pe parcursul taberei, participanții vor lua parte la ateliere de artă plastică și activități creative coordonate de specialiști, vor vizita expozițiile Muzeului de Artă și vor descoperi poveștile din spatele operelor expuse. Totodată, copiii vor avea ocazia să experimenteze diferite tehnici artistice, într-un mediu prietenos și educativ.

Organizatorii subliniază că nu este necesară experiența în desen sau pictură, tabăra fiind destinată tuturor copiilor pasionați de creație și dornici să învețe prin joacă și explorare. Pentru a asigura o atenție individuală fiecărui participant, grupele vor fi formate din 15–20 de copii.

Tabăra se va desfășura în două serii, în perioadele 3–7 august și 10–14 august, între orele 10:00 și 14:00, la sediul Muzeului de Artă din Piața Libertății nr. 21, Satu Mare.

Taxa de participare este de 300 de lei/copil/săptămână, aceasta incluzând toate materialele necesare desfășurării activităților.

Înscrierile se realizează prin completarea formularului pus la dispoziție de organizatori, iar locurile sunt limitate și vor fi ocupate în ordinea înregistrării participanților. Pentru informații suplimentare, cei interesați pot contacta Muzeul de Artă Satu Mare prin intermediul paginilor oficiale de Facebook și Instagram.