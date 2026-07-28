Acțiune de dezinsecție în Satu Mare. Intervenții împotriva țânțarilor și căpușelor în noaptea de 29 iulie

Locale 28.07.2026 10:02
Acțiune de dezinsecție în Satu Mare. Intervenții împotriva țânțarilor și căpușelor în noaptea de 29 iulie


Primăria Municipiului Satu Mare informează cetățenii că miercuri, 29 iulie, după ora 22:00, va avea loc o amplă acțiune de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor și căpușelor.

Intervențiile vor fi efectuate în zona de protecție de pe ambele maluri ale râului Someș, precum și în parcuri, locuri de joacă, scuaruri, zone de protecție, parcări, fâșii stradale și spațiile verzi din cartierele municipiului.

Potrivit administrației locale, tratamentele vor fi realizate cu substanțe autorizate de Comisia Națională pentru Produse Biocide, în conformitate cu normele în vigoare.

Reprezentanții Primăriei precizează că, în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea de dezinsecție va fi reprogramată pentru o dată ulterioară.

Autoritățile recomandă cetățenilor să evite, pe cât posibil, deplasările în zonele în care se desfășoară intervențiile pe durata tratamentelor și să respecte indicațiile echipelor din teren.

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