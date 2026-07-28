



De la un copil care a ajuns aproape întâmplător la primul antrenament de scrimă, până la unul dintre cei mai apreciați antrenori ai noii generații de spadasini din România, parcursul lui Adrian Pop este o poveste despre perseverență, pasiune și continuitate. Fost multiplu campion național și medaliat la competiții internaționale, sătmăreanul a ales, după încheierea carierei sportive, să rămână în sala de antrenament, unde formează astăzi viitorii campioni ai CS Satu Mare și ai lotului național de juniori.

Primul contact cu scrima l-a avut încă din clasa a II-a, când doi antrenori au venit la școala sa pentru o selecție. În aceeași după-amiază a participat la primul antrenament, fără să știe că acel moment avea să-i schimbe întreaga viață.

„La început nu a fost dragoste la prima vedere”, mărturisește Adrian Pop. Alături de un prieten mergea la antrenamente mai degrabă din joacă, iar pasiunea pentru acest sport s-a construit în timp, pe măsură ce a înțeles complexitatea și frumusețea scrimei.

În copilărie nu s-a limitat doar la spadă. O perioadă a practicat în paralel scrima, baschetul și atletismul, iar aproape fiecare după-amiază era dedicată sportului. Privind în urmă, descrie acei ani ca fiind unii dintre cei mai frumoși din viața sa.

Primul rezultat pe care l-a simțit cu adevărat important a fost medalia de argint câștigată la Campionatul Național de Copii. Deși atunci dezamăgirea înfrângerii la o singură tușă în finală i-a umbrit bucuria, timpul l-a făcut să înțeleagă valoarea acelei performanțe.

Cea mai mare realizare din cariera de sportiv rămâne însă medalia de argint cucerită la Campionatul European de Juniori din 2004, rezultat care l-a consacrat în elita scrimei românești și internaționale.

Dincolo de competiții și medalii, Adrian Pop își amintește cu drag și momentele petrecute alături de colegi în cantonamente. Una dintre cele mai amuzante amintiri este legată de o interpretare plină de entuziasm a celebrei piese „Yellow Submarine”, episod care încă stârnește zâmbete celor care au fost prezenți.

Deși și-a construit o carieră remarcabilă ca sportiv, drumul către antrenorat nu a fost unul planificat. Recunoaște că multă vreme nu se vedea lucrând cu copiii și nici nu credea că această meserie i s-ar potrivi. Experiențele de viață i-au schimbat însă perspectiva, iar astăzi consideră că formarea tinerilor sportivi reprezintă una dintre cele mai importante misiuni. Spune că și familia a avut un rol important în această schimbare de viziune. Împreună cu soția sa, Simona Pop, campioană olimpică la Rio 2016 cu echipa României la spadă, cresc trei copii, experiență care l-a ajutat să privească diferit relația dintre antrenor și sportiv.

În prezent, Adrian Pop este unul dintre antrenorii de bază ai secției de spadă de la CS Satu Mare și, totodată, antrenor federal al lotului național de juniori. Experiența acumulată în competițiile de cel mai înalt nivel o transmite acum unei noi generații de sportivi.

În opinia sa, scrima s-a schimbat profund în ultimele două decenii. Pregătirea fizică a devenit esențială, metodele de antrenament s-au modernizat, iar modificările regulamentului au făcut ca sportul să fie mai rapid și mai spectaculos decât în urmă cu 20 sau 25 de ani.

Povestea lui Adrian Pop este, în fond, și povestea școlii sătmărene de scrimă, una dintre cele mai valoroase din România. De la copilul care mergea la sală din joacă, până la antrenorul care pregătește viitorii campioni, parcursul său demonstrează că marile performanțe se clădesc prin muncă, răbdare și pasiune. Iar prin activitatea sa de zi cu zi, Adrian Pop contribuie la păstrarea unei tradiții care a adus de-a lungul timpului numeroase medalii și motive de mândrie pentru sportul sătmărean.



