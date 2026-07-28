



Karate-ul sătmărean scrie istorie pe scena mondială! Sportivii clubului CS Karate Zanshin Satu Mare, pregătiți de antrenorul Nicolae Kovacs, au obținut rezultate excepționale la cea de-a XIV-a ediție a Campionatului Mondial de Karate WUKF, desfășurat la BTarena din Cluj-Napoca, cucerind patru titluri mondiale și o medalie de bronz.

Competiția a reunit peste 2.000 de sportivi din întreaga lume, transformând Cluj-Napoca, timp de o săptămână, în capitala mondială a artelor marțiale. Într-un concurs de cel mai înalt nivel, sportivii sătmăreni au demonstrat valoare, disciplină și determinare, urcând de cinci ori pe podiumul mondial.

Iva Ariana, triplă campioană mondială

Vedeta delegației a fost Iva Ariana, sportivă legitimată la CS Karate Zanshin Satu Mare și CS Politehnica Cluj, care a avut o evoluție impresionantă și a cucerit nu mai puțin de trei medalii de aur.

Rezultatele obținute de Ariana:

🥇 Campioană mondială la individual Open , categoria 18–20 ani;

🥇 Campioană mondială la individual -55 kg , categoria 18–20 ani;

🥇 Medalie de aur în proba pe echipe.

Prin aceste performanțe, Iva Ariana își consolidează poziția printre cele mai valoroase sportive ale karate-ului românesc și internațional, confirmând că munca și perseverența pot conduce la rezultate de excepție.

Mare Alessia, campioană mondială la doar 10 ani

O altă performanță remarcabilă a fost realizată de Mare Alessia, care, la numai 10 ani, a impresionat prin maturitatea și nivelul tehnic demonstrate pe tatami.

Sportiva s-a întors acasă cu două medalii:

🥇 Campioană mondială la Kumite, categoria 11 ani (-11 ani) ;

🥉 Medalie de bronz la individual, categoria 10 ani (-145 cm).

Rezultatele obținute de Alessia confirmă că viitorul karate-ului sătmărean este unul promițător, iar talentul său, dublat de pregătirea atentă și seriozitatea de la antrenamente, îi oferă perspective importante pentru competițiile viitoare.

Munca din spatele succesului

Performanțele obținute la Cluj-Napoca reprezintă încununarea a mii de ore de antrenament și reflectă nivelul ridicat al școlii de karate dezvoltate la CS Karate Zanshin Satu Mare de antrenorul Nicolae Kovacs.

Cele patru titluri mondiale și medalia de bronz nu reprezintă doar succese individuale, ci și o confirmare a valorii karate-ului sătmărean pe plan internațional, demonstrând că sportivii din județ pot concura și învinge cei mai buni practicanți ai acestui sport din lume.

Rezultatele obținute la Campionatul Mondial WUKF plasează din nou Satu Mare pe harta marilor performanțe sportive și reprezintă un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate.