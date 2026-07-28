



Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare cercetează împrejurările producerii unui accident rutier care a avut loc luni, 27 iulie, în jurul orei 17:00, pe bulevardul Lucian Blaga din municipiul Satu Mare.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, din primele cercetări reiese că un bărbat de 54 de ani, din localitatea Petin, în timp ce ieșea cu autoturismul din parcarea unui magazin situat pe bulevardul Lucian Blaga, ar fi efectuat un viraj la stânga peste marcajul longitudinal continuu care separă sensurile de circulație.

Pentru a evita impactul, șoferul unui alt autoturism, un bărbat de 33 de ani din județul Cluj, care circula regulamentar pe prima bandă a sensului opus, ar fi intrat cu mașina într-un stâlp de electricitate.

În urma accidentului, un sugar și o fetiță de 3 ani, pasageri în autoturismul condus de bărbatul de 33 de ani, au suferit vătămări corporale ușoare și au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.