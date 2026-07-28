



Biblioteca Județeană Satu Mare a marcat finalul atelierelor dedicate participanților din Grupa a II-a a programului HiDigital, un proiect care și-a propus să dezvolte competențele digitale și să faciliteze accesul la tehnologie într-un mod accesibil și prietenos.

Pe parcursul sesiunilor, participanții au descoperit, pas cu pas, lumea digitală, învățând să utilizeze aplicații utile, să navigheze în siguranță în mediul online, să comunice prin intermediul platformelor digitale și să acceseze diverse servicii electronice.

Atmosfera din cadrul atelierelor a fost una deschisă și interactivă, fiecare întrebare, fiecare exercițiu și fiecare reușită demonstrând că dorința de a învăța nu ține cont de vârstă.

Reprezentanții Bibliotecii Județene Satu Mare au felicitat participanții pentru implicare, curiozitate și perseverență, mulțumindu-le pentru încrederea acordată și pentru energia pozitivă cu care au contribuit la succesul activităților.

Programul HiDigital confirmă, încă o dată, rolul Bibliotecii Județene Satu Mare ca spațiu dedicat învățării continue, dezvoltării personale și incluziunii digitale, oferind comunității oportunități de formare adaptate nevoilor actuale.

La finalul atelierelor, participanții au plecat nu doar cu noi cunoștințe și abilități digitale, ci și cu încrederea că învățarea este un proces continuu, iar tehnologia poate deveni un aliat valoros în viața de zi cu zi.