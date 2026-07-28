







Chirurgul sătmărean avertizează că dacă tai de la sănătate, tai de la siguranța pacientului și vorbește despre modernizarea Secției Chirurgie de la Spitalul Județean

Greva generală din sistemul sanitar, lipsa personalului medical și investițiile aflate în derulare la Secția Chirurgie a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare au fost principalele teme discutate în emisiunea „Actualitatea Sătmăreană”, difuzată de Nord Vest TV. Invitatul emisiunii, medicul specialist în chirurgie generală Dr. Cristian Dăscălescu, a transmis un mesaj ferm: sănătatea nu mai poate suporta noi reduceri, iar orice decizie luată astăzi va fi resimțită direct de pacienți.

Începând de marți, spitalele din România au intrat în grevă generală, iar activitatea medicală este afectată în numeroase unități sanitare. La Satu Mare, urgențele sunt asigurate, însă intervențiile și internările programate riscă să fie amânate.

„Va fi foarte greu să le explicăm pacienților că operațiile programate de săptămâni sau chiar luni trebuie amânate. Noi vom asigura urgențele, dar dacă această situație se prelungește, sistemul va deveni și mai aglomerat decât este acum”, a declarat Dr. Cristian Dăscălescu.

„Nu cerem privilegii”

Medicul spune că protestul nu are ca scop obținerea unor salarii mai mari, ci menținerea condițiilor care permit funcționarea normală a spitalelor.

„Nu cred că este momentul să cerem mai mult într-o perioadă economică dificilă. Dar nici nu putem accepta să se taie din sănătate. Dacă nu se pot face investiții noi, măcar să păstrăm ceea ce avem. Altfel, vom pierde oameni și vom afecta direct calitatea actului medical.”

Potrivit acestuia, cele mai mari probleme sunt lipsa personalului și intenția de reducere a unor sporuri pentru specialitățile cu grad ridicat de risc și stres.

„Nu poți plăti la fel un medic sau un asistent care lucrează permanent în Terapie Intensivă ori în Urgență cu cineva care lucrează într-o secție fără aceeași presiune. Dacă nu există o diferențiere, peste câțiva ani nu va mai alege nimeni aceste specialități.”

Personal puțin, pacienți tot mai mulți

Chirurgul sătmărean atrage atenția că problema nu îi privește doar pe medici.

„Actul medical nu înseamnă doar medicul. Înseamnă asistente, infirmiere, brancardieri și întreg personalul din spital. Dacă o asistentă trebuie să îngrijească 10 sau 12 pacienți de chirurgie, fiecare cu probleme diferite, este imposibil să nu apară epuizarea.”

Acesta spune că, în multe secții, posturile rămân vacante după pensionări, iar concursurile organizate nu reușesc întotdeauna să atragă suficienți candidați.

Chirurgia se modernizează

Dincolo de problemele sistemului, la Secția Chirurgie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare se desfășoară unul dintre cele mai ample programe de modernizare din ultimii ani.

Prima etapă a lucrărilor este deja în desfășurare, iar în perioada următoare toate saloanele vor fi dotate cu instalații de oxigen, aparate de aer condiționat și televizoare. Ulterior vor fi renovate complet saloanele și grupurile sanitare.

„Am început cu infrastructura. Era firesc să facem întâi lucrările care presupun instalații și modificări ale pereților, iar apoi să trecem la renovarea saloanelor. În paralel încercăm să atragem finanțări pentru aparatură medicală și mobilier nou.”

Potrivit medicului, există deja promisiuni de finanțare importante pentru dotarea blocului operator cu echipamente moderne.

Tinerii medici trebuie convinși să rămână acasă

Dr. Dăscălescu consideră că spitalele județene pot deveni o alternativă atractivă pentru absolvenții facultăților de medicină.

„Într-un centru universitar este foarte greu să te afirmi la început. Într-un spital județean ai șansa să operezi, să înveți și să crești profesional mult mai repede, dacă îți dorești cu adevărat să muncești.”

El susține însă că sistemul de pregătire al rezidenților trebuie reformat, iar accentul pus pe experiența practică ar trebui să fie mult mai mare.

Dialogul cu pacienții, o prioritate

Un alt proiect despre care a vorbit medicul este crearea unei platforme online prin care pacienții să poată comunica mai ușor cu reprezentanții sistemului medical.

„Noi vedem lucrurile din perspectiva medicului. Pacientul vede alte probleme. Avem nevoie de un dialog real, iar prevenția și comunicarea trebuie să devină priorități.”

În opinia sa, relația dintre medici și comunitate s-a îmbunătățit în ultimii ani, însă mai există încă neîncredere alimentată de faptul că sunt promovate aproape exclusiv cazurile negative.

„Sănătatea nu este locul din care să economisești”

La finalul emisiunii, chirurgul sătmărean a făcut un apel către factorii de decizie să trateze sistemul sanitar ca pe un domeniu strategic.

„Nu cerem imposibilul. Cerem doar să putem continua să ne facem meseria în condiții normale. Când reduci resursele din sănătate, nu afectezi medicii, ci siguranța pacienților. Iar acest lucru nu ar trebui să fie negociabil.”

Într-o perioadă în care spitalele se confruntă cu lipsă de personal, presiune financiară și un număr tot mai mare de pacienți, mesajul transmis de Dr. Cristian Dăscălescu este unul care depășește granițele unei singure secții sau ale unui singur spital: sănătatea are nevoie de stabilitate, investiții și respect pentru cei care lucrează zilnic în prima linie.

Înregistrarea:





Florin Cristian Mureșan







