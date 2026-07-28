







Primăria Municipiului Satu Mare continuă programul de modernizare și întreținere a infrastructurii rutiere, prin lucrări de reparații desfășurate în această perioadă pe strada Prunilor.

Echipele intervin pentru reabilitarea trotuarelor și a carosabilului, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de circulație atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi. Lucrările fac parte din programul administrației locale de întreținere și modernizare a străzilor din municipiu, contribuind la creșterea siguranței și confortului în trafic.

Reprezentanții Primăriei transmit că astfel de intervenții vor continua și în alte zone ale orașului, în funcție de starea infrastructurii și de prioritățile stabilite, pentru a asigura o rețea rutieră modernă și funcțională.

Autoritățile le recomandă participanților la trafic să manifeste prudență în zonele unde se desfășoară lucrările și să respecte semnalizarea temporară instituită pe durata intervențiilor.