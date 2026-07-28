Primăria Municipiului Satu Mare transmite recunoștință personalului Serviciului de Ambulanță, de Ziua Națională a Ambulanței Locale •

Cu prilejul Zilei Naționale a Ambulanței, sărbătorită în 28 iulie, Primăria Municipiului Satu Mare adresează cele mai sincere felicitări și mulțumiri tuturor profesioniștilor care își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului de Ambulanță și care, prin devotamentul și profesionalismul lor, contribuie zi de zi la salvarea de vieți omenești.

Medicii, asistenții medicali, ambulanțierii și întregul personal auxiliar reprezintă un pilon esențial al sistemului de urgență, intervenind prompt în cele mai dificile situații și oferind asistență medicală celor aflați în nevoie. Activitatea lor presupune responsabilitate, pregătire continuă și disponibilitatea de a răspunde oricând solicitărilor venite din partea comunității.

Primăria Municipiului Satu Mare apreciază efortul și implicarea acestor oameni care, indiferent de condițiile de lucru, demonstrează zilnic profesionalism, curaj și empatie. Misiunea lor este una dintre cele mai importante în cadrul sistemului medical, iar contribuția pe care o au la protejarea sănătății și vieții cetățenilor merită întreaga noastră recunoștință.

Cu această ocazie, Primăria Municipiului Satu Mare transmite tuturor angajaților Serviciului de Ambulanță multă sănătate, putere de muncă și împliniri profesionale, mulțumindu-le pentru dedicarea și sacrificiul cu care își îndeplinesc nobila misiune de a fi în permanență în slujba oamenilor.

La mulți ani tuturor celor care fac parte din marea familie a Serviciului de Ambulanță!

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