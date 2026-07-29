



Muzeul de Artă Satu Mare va găzdui, în perioada 31 iulie – 9 august 2026, European International Book Art Biennale – „The Space of Freedom”, un proiect cultural de anvergură internațională dedicat artei contemporane a cărții.

Ediția din acest an reunește 93 de artiști din 23 de țări, de pe patru continente, transformând Satu Mare într-un important punct de întâlnire pentru creatorii și iubitorii artei contemporane.

Vernisajul expoziției va avea loc vineri, 31 iulie, de la ora 14:00, la Muzeul de Artă Satu Mare.

Libertatea, memoria și identitatea – temele centrale ale bienalei

Sub genericul „The Space of Freedom”, bienala propune un dialog artistic despre libertate, memorie, identitate și puterea expresiei artistice, prin intermediul unor forme inovatoare de creație.

Publicul va putea admira o diversitate de lucrări, printre care:

cărți de artist;

obiecte-carte;

instalații artistice;

lucrări sculpturale și conceptuale;

gravuri;

lucrări pe hârtie;

alte forme experimentale ale cărții contemporane.

Expoziția evidențiază felul în care cartea depășește rolul tradițional de suport al informației și devine un mijloc complex de exprimare artistică.

Colaborare internațională

Evenimentul este organizat de DFEWA e. V. din Dresda (Germania), în colaborare cu Muzeul Județean Satu Mare, consolidând colaborările culturale internaționale și promovând dialogul artistic între creatori din întreaga lume.

Prin găzduirea acestei bienale, Muzeul de Artă Satu Mare oferă publicului oportunitatea de a descoperi unele dintre cele mai interesante direcții ale artei contemporane internaționale și confirmă rolul municipiului Satu Mare pe harta evenimentelor culturale de prestigiu.

Expoziția va putea fi vizitată între 31 iulie și 9 august 2026, iar organizatorii îi invită pe toți iubitorii de artă și cultură să participe la vernisaj și să descopere universul fascinant al cărții de artist contemporane.