



Biblioteca Județeană Satu Mare continuă să ofere copiilor oportunități de învățare prin intermediul cursului conversațional de limba română „Csevegő”, un program dedicat dezvoltării competențelor lingvistice într-un mediu prietenos și interactiv.

În cadrul întâlnirii desfășurate în această săptămână, participanții au aprofundat formele pronumelui personal și și-au consolidat cunoștințele prin exerciții și activități practice. Totodată, copiii au descoperit cuvinte și expresii noi pornind de la volumul „Ce fac dacă mă pierd?”, semnat de autoarea Dagmar Geisler, folosind lectura ca punct de plecare pentru dezvoltarea vocabularului și a exprimării în limba română.

Reprezentanții Bibliotecii Județene Satu Mare subliniază că aceste întâlniri depășesc cadrul unui simplu curs de limbă. Programul urmărește să le ofere copiilor încrederea de a comunica în limba română, să încurajeze interacțiunea dintre participanți și să creeze un spațiu în care fiecare progres, oricât de mic, este apreciat și susținut.

Prin activități adaptate vârstei și metode interactive de predare, cursul „Csevegő” contribuie la dezvoltarea abilităților de comunicare și la integrarea copiilor într-un mediu educațional bazat pe colaborare, prietenie și învățare prin joc.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să participe la următoarea întâlnire, care va avea loc marți, 18 august, de la orele 10:00 și 14:00, la Biblioteca Județeană Satu Mare. Programul rămâne o inițiativă apreciată de comunitate, oferind copiilor șansa de a învăța limba română într-o atmosferă relaxată și motivantă.