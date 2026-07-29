



Ascuns între dealuri domoale și păduri bătrâne, la doar 35 de kilometri de agitația orașului, satul Bolda pare desprins dintr-o altă epocă. Este unul dintre acele locuri rare în care timpul nu s-a grăbit să șteargă urmele trecutului, iar fiecare uliță, fiecare gospodărie și fiecare copac par să păstreze vie memoria generațiilor care au clădit această așezare de codreni.



Atestat documentar încă din anul 1592, Bolda aparține comunei Beltiug și face parte din binecunoscuta zonă etnografică a Codrului, una dintre cele mai autentice regiuni ale nord-vestului României. De peste patru secole, satul a fost martor al bucuriilor și încercărilor oamenilor care au învățat să trăiască în armonie cu natura, credința și tradițiile moștenite din bătrâni.

Astăzi, liniștea care domnește peste Bolda este aproape deplină. Tinerii au plecat spre orașe sau peste hotare în căutarea unui trai mai bun, iar multe dintre casele care odinioară răsunau de glasurile copiilor au rămas tăcute. Totuși, satul nu și-a pierdut sufletul. El continuă să poarte amprenta celor care l-au zidit și l-au iubit, iar frumusețea sa simplă impresionează pe oricine îi trece pragul.

O biserică de lemn care spune povestea unui neam

În centrul satului se înalță cea mai de preț comoară a Boldăi – biserica de lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, considerată una dintre cele mai frumoase biserici de acest fel din județul Satu Mare. Inclusă pe noua listă a monumentelor istorice, biserica datează din secolul al XVIII-lea și a fost adusă în Bolda, în secolul al XIX-lea, din satul vecin Socond, într-o vreme când mutarea bisericilor de lemn era o practică obișnuită.

Privită de la distanță, silueta zveltă a turnului acoperit cu șindrilă pare să vegheze întreaga așezare. Prispa susținută de patru stâlpi din lemn, pereții din bârne văruite, acoperișul tradițional și turnulețele laterale alcătuiesc o imagine de o simplitate și eleganță aparte.

În interior, biserica dezvăluie adevărate comori de artă sacră. Iconostasul, pictat în manieră bizantină tradițională în secolul al XVIII-lea, impresionează prin culorile încă vii și prin frumusețea reprezentărilor. Masa Sfântului Altar păstrează motive decorative sculptate în lemn, iar în mijlocul bolții cilindrice se află un policandru din lemn sculptat, care poate fi ridicat și coborât cu ajutorul unui scripete – un mecanism rar întâlnit și astăzi funcțional.

Biserica adăpostește încă două icoane pe sticlă provenite de la Nicula – „Maica Domnului cu Pruncul” și „Sfânta Treime” –, două cruci de binecuvântare de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și o impresionantă toacă mecanică, elemente care transformă acest lăcaș într-un adevărat muzeu viu al spiritualității românești.

O moștenire care cere grijă

Frumusețea bisericii ascunde însă și o realitate îngrijorătoare. Trecerea timpului și intemperiile și-au pus amprenta asupra monumentului, iar restaurarea și întreținerea sa au devenit o necesitate. Fiecare grindă, fiecare șindrilă și fiecare pictură reprezintă o filă din istoria acestor locuri și merită să fie păstrate pentru generațiile viitoare.

Salvarea acestui monument nu înseamnă doar conservarea unei construcții din lemn, ci protejarea unei identități. În fiecare fibră a lemnului sunt încrustate credința, priceperea și sacrificiul străbunilor care au ridicat acest lăcaș cu mâinile lor, fără să bănuiască faptul că, peste secole, va deveni una dintre cele mai valoroase bijuterii arhitecturale ale județului.

Un sat mic, cu o inimă mare

Bolda nu impresionează prin dimensiuni și nici prin agitație. Își cucerește vizitatorii prin liniște, prin autenticitate și prin sentimentul că aici România de altădată încă respiră. Este locul unde pădurile ocrotesc satul, unde tradițiile nu au fost uitate și unde fiecare piatră, fiecare casă și fiecare clopot al bisericii spun o poveste.

Într-o lume în care modernizarea șterge tot mai des urmele trecutului, Bolda rămâne o lecție despre rădăcini, credință și continuitate. Este un sat care merită descoperit, admirat și, mai ales, ocrotit. Pentru că, odată cu dispariția unor astfel de locuri, am pierde nu doar monumente sau gospodării vechi, ci o parte din sufletul și identitatea noastră.

Bolda nu este doar un punct pe hartă. Este o pagină vie din istoria Codrului și o moștenire care încă mai are multe de spus celor dispuși să-i asculte povestea.