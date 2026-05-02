VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: DRUMUL MEU PRINTRE IMAGINI

De: LIVIUS HODIȘ, EDITORIALIST LA VERTICALI PENTRU ROMÂNIA, MARAMUREȘ, EDITOR VIDEO ȘI CAMERAMAN PRIMA TV;
Patru prieteni, zero buget și un vis …
așa am pornit primul proiect cinematografic ... acum 3 ani.
N-a fost prima dată când am colaborat în acest format, din 2019 facem scurt-metraje, dar niciodată nu am considerat că suntem îndeajuns de experimentați pentru un proiect de o așa anvergură. Așa că … după câteva salarii strânse, când am reușit să-mi cumpăr, în sfârșit, un Sony FX30 … am pornit spre alte orizonturi:
- Bullyman-
primul nostrum lung-metraj
Decizia a fost instantanee …
nu am mai amânat … am început filmul.
Intenția inițială a echipei era de a face un scurt-metraj. Nu aș fi reușit niciodată să-I conving să-și lase de-o parte toate resposabilitățiile și să-și dedice o lună din viață acestui proiect … de aceea, la început, m-am mulțumit să fac un nou “scurt-metraj”.