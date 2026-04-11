VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: CĂUTĂTORI AI VEȘNICULUI SENS





De: VALERIU IOAN - SENIOR EDITOR LA VERTICALI PENTRU ROMÂNIA; VICEPREȘEDINTE AL UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA – FILIALA ”ANTON DAVIDESCU” SATU MARE;





Am ajuns încă o dată martori la un eveniment care de aproape două mii de ani uimește, sperie, smintește dar și vindecă, în raport de modul receptării și de poziționarea la el.

Uimește și sperie, pentru noutatea perenă a evenimentului … aducând și sminteala acelor persoane care nu pot accepta nebunia Crucii, a suferinței sau a nevăzutului, dar vindecă sufletele și aduc sens vieții acelor persoane care acceptă moartea și lepădarea propriilor întunecimi, renăscând la o altă viață … veșnică.





DE LA CHIMIA PALPABILULUI

LA VICTORIA ÎNVIERII LUI ISUS

(Sursă foto: https://www.stiricrestine.ro/2025/04/21/reactii-si-atitudini-la-invierea-lui-isus)





Când omul încearcă înălțimile

Ne trăim viața pe această minunată Planetă Albastră, numită Pământ, care a fost și va rămâne în fiecare clipă o continuă provocare. Avem probleme din cauza secetei, inundațiilor, locurilor de muncă prost plătite, sau a lipsei de perspectivă economică, financiară, politică, etc. … și ne ținem privirea pironită în pământ, dar negăsind soarele prin buzunarele pline sau golite de speranța fișicurilor de bani și de nimicuri … încercăm o nouă aventură și ne înălțăm privirea la cer. Mai ales că de curând s-a încheiat misiunea Artemis II, care: ” a fost o misiune de survol lunar de zece zile, lansată la 1 aprilie 2026.





Cu un echipaj format din patru astronauți, aceasta reprezintă primul zbor cu echipaj uman din cadrul Programului Artemis condus de NASA și prima misiune cu echipaj dincolo de orbita joasă a Pământului de la APOLLO 17, în 1972.” (cfr. https://ro.wikipedia.org/wiki/Artemis_II)





Zborul navetei Artemis II, fiind doilea al rachetei SPACE LAUNCH SISTEM (SLS) și prima misiune cu echipaj a navei Orion, denumită Integrity de către echipaj, (idem), nu a fost ferită de necazuri domestice.

Astfel, s pecialista misiunii, Christina Koch, a semnalat o problemă la pornirea sistemului responsabil de colectarea urinei din cadrul toaletei, numit de NASA Universal Waste Management System. (cfr. https://www.descopera.ro/stiinta/21050581-probleme-pentru-echipajul-artemis-2-in-drum-spre-luna-ce-a-transmis-nasa?) Cu „ventilatorul toaletei blocat”, echipele de la sol au început imediat să ofere instrucțiuni pentru deblocarea sistemului și repunerea în funcțiune a sistemului … și totul este bine, când se termină cu bine, echipajul reușind să revină în aceste zile în spațiul terestru.

Mă bucur că acești oameni au revenit acasă, dincolo de toate emoțiile și provocările unui astfel de drum, și cred că mesajul adus de ei de acolo din spatele lunii văzute, ne arată că, omul, dincolo de cea mai avansată tehnologie din lume, se bucură în mod deosebit de sănătate, siguranță … și de cei dragi de acasă, lucruri care nu pot fi cumpărate cu toți banii din lume.









Atunci când un rege zboară către Regele Suprem IISUS





Am trecut, ca popor, de încă un moment de tristețe, într-o Vinere Mare … care ne-am condus la nemurire unul din cei mai iubiți și contestați, titrați jucători și antrenori de fotbal, Mircea Lucescu. Dincolo de faptul că Maestrul IL LUCE ne-a ridicat la cele mai înalte culmi nația și țara; dincolo de faptul că a intrat în istoria fotbalului ca cel de-al treilea antrenor din toate timpurile, că a obținut ca jucător și antrenor de fotbal atâtea … atâtea cupe și medalii, memoria lui a fost și rămâne ridicată de exemplul domnitor al superbei sale familii, care prin sacrificii și demnitate, ne-a oferit o lecție de credință și dragoste față de aproapele și față de Dumnezeu.

Rămâne ca un tată și soț, bunic și străbunic, cu inima cât o țară, să ne mijlocească la Tatăl Ceresc Mântuirea, și o familie demnă care prin exemplul simplității să ne ofere repere în vremuri de restriste.

Mulțumesc Mircea Lucescu!





Când copiii merg spre Dumnezeu





Nu vreau să-mi închei întâlnirea cu domniile voastre, fără să vă prezint exemplul unei eleve de clasa a VI-a de la Colegiul Național ”IOAN SLAVICI” din Satu Mare, care a ales, alături de alți elevi din România să-l iubească și să-l mărturisească pe Dumnezeu.

Astfel, în perioada 6-9 aprilie a.c., la Baia Mare a avut loc Etapa Naționala a Olimpiadei de Religie pentru cultele Romano Catolic si Greco Catolic, eveniment la care au participat 180 de elevi din mai multe județe ale României, proba scrisă desafășurându-se la Școala Confesională ”Dr.Alexandru Russu” din Baia Mare.

În urma corectării lucrărilor Hanna Burdea a obținut Locul II pe țară.

”Pasiunea pentru literatură, istorie și frumos a stat la baza participării mele la această olimpiadă.

Într-un context în care valorile par uneori umbrite, consider că este important ca noi, tinerii, să ne îndreptăm atenția și spre reperele durabile, construite de-a lungul timpului. Experiența a fost una memorabilă, iar rezultatul obținut reflectă munca susținută și pregătirea temeinică din perioada anterioară concursului. Sper ca acest succes să aducă un plus de valoare colegiului în care studiez și să reprezinte, totodată, o confirmare a sprijinului oferit de profesorii care m-au îndrumat și cărora le sunt recunoscătoare. Țin să-i mulțumesc pentru sprijin și domnului profesor Adrian Roman.”





În căutarea Luminii dumnezeiești

vă doresc să aveți în suflete harurile Credinței - Nădejdii - Dragostei, să-L aveți pe Domnul Înviat, care dincolo de logica matematicii, chimiei și fizicii, ne poate ridica materia la perfecțiunea primordială.

Să fim buni … cât putem, adică tot timpul.

HRISTOS A ÎNVIAT!





SPONSORII EDIȚIEI:





