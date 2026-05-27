Colectivul Aeroportului Satu Mare își exprimă profunda durere după pierderea unei colege descrise drept un om optimist, dedicat și mereu cu zâmbetul pe buze





Momente de tristețe la Aeroportul Satu Mare, după anunțul trecerii în neființă a Monicăi Borlan, colegă care a făcut parte din colectivul instituției timp de 14 ani. Vestea dispariției sale a îndurerat profund întreaga echipă, care transmite un mesaj emoționant de rămas-bun și solidaritate familiei îndoliate.

Un om apreciat și un coleg de suflet

Reprezentanții Aeroportului Satu Mare au transmis că Monica Borlan nu a fost doar un profesionist dedicat, ci și un om bun, optimist și apropiat de colegi, remarcat prin energia pozitivă și zâmbetul său permanent.

„Ne este greu să exprimăm tristețea care ne apasă, deoarece am pierdut nu doar un profesionist, ci un om bun, optimist și mereu cu zâmbetul pe buze”, au transmis colegii săi.

Mesaj de condoleanțe pentru familie

Colectivul Aeroportului Satu Mare și-a exprimat susținerea față de familia greu încercată de această pierdere și a transmis un ultim omagiu colegei lor.

„Suntem alături de familia greu încercată. Drum lin spre lumină, draga noastră Monica!”, este mesajul transmis de colegii din cadrul Aeroportului Satu Mare.

Un gol lăsat în colectiv

Dispariția Monicăi Borlan lasă un gol profund în rândul celor care au cunoscut-o și au lucrat alături de ea de-a lungul anilor. Pentru colegi și apropiați, aceasta va rămâne în amintire prin profesionalismul, bunătatea și optimismul care au caracterizat-o permanent.



