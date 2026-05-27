„Pricesne şi Laude aduse Domnului de către tineri”

Ediția a III-a — Proiect Județean





În preajma marelui Praznic al Pogorârii Sfântului Duh cu trei zile înainte de Rusalii, când Biserica îşi aduce aminte de focul ceresc coborât peste Apostoli, peste 2.000 de tineri din județul Satu Mare vor umple cu glasul lor spațiul din fața Catedralei Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului”, cântând Pricesne şi laude închinate Domnului.





Organizator şi partener

Acest eveniment se desfășoară cu binecuvântarea Preasfințitului Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, și este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului — o colaborare care mărturisește că școala și Biserica nu sunt instituții paralele, ci două brațe ale aceleiași iubiri față de om și față de neam.

Manifestarea religioasă va avea loc joi, 28 mai 2026, ora 14:00, în fața Catedralei Ortodoxe din municipiul Satu Mare, şi reprezintă ediția a III-a a unui proiect județean care a devenit, în scurt timp, unul dintre cele mai emoționante şi spirituale evenimente ale vieții publice din această parte a țării.





Un proiect născut din credință şi iubire față de tineri

Proiectul a fost inițiat de Inspector Prof. Pr. Radu Pop, care a înțeles că tânăra generație nu are nevoie doar de competențe şi diplome, ci şi de rădăcini — de acea legătură vie cu Dumnezeu şi cu tradiția liturgică a poporului român, care a supraviețuit veacurilor tocmai prin cântare şi rugăciune. Pricesnele — acele imnuri duhovniceśti simple şi profunde, purtătoare de teologie în vers popular — reprezintă una dintre cele mai autentice forme prin care credința trece din inimă în inimă, din generație în generație.

Titulara proiectului coordonează an de an această lucrare cu devotament şi profesionalism, reuşind să transforme o inițiativă educațională într-o adevărată liturghie a tineretului sub cerul liber.





Amploarea unui proiect viu

Ceea ce a început ca o inițiativă modestă s-a transformat, ediție după ediție, într-o mişcare educațională şi spirituală de anvergură județeană. La ediția a III-a participă peste 50 de unități şcolare din județul Satu Mare — şcoli generale, licee, colegii —, mobilizate în jurul unui scop comun: acela de a da glas credinței tinere.

Alături de elevi, se implică peste 70 de cadre didactice — profesori de religie, dar şi profesori de muzică, dirigenți şi educatori — care au înțeles că ora de religie nu se termină la clopoțel şi că formarea duhovnicească a elevului este o responsabilitate asumată cu bucurie, nu doar cu datorie. Prezența lor alături de tineri în acest eveniment este ea însăşi o mărturie: că dascălul adevărat nu predă doar o materie, ci transmite o credință, un mod de a fi în lume.

Această mobilizare remarcabilă — 2.000 de tineri, 50 de şcoli, 70 de profesori — nu este rezultatul unei obligații administrative, ci rodul unei comunități educaționale care şi-a redescoperit chemarea profundă: aceea de a forma nu doar minți luminate, ci şi inimi credincioase.





Semnificație teologică

Nu este întâmplător că această manifestare se desfăşoară în pragul Rusaliilor. Cincizecimea — sărbătoarea Pogōrârii Sfântului Duh — este ziua de naştere a Bisericii, momentul în care ucenicii, înfocați de harul dumnezeiesc, au ieşit din tăcere şi au început să vestească cu îndrăzneală minunile lui Dumnezeu.

Cei 2.000 de tineri care vor cânta pe 28 mai repetă, în felul lor, acest gest apostolic: ies în spațiul public, ridică glasul şi mărturisesc, prin cântare, că Hristos este viu şi lucrător în inimile lor. Iar glasul lor unit — voci de copii şi adolescenți, voci de băieți şi fete din toate colțurile județului — devine el însăşi o icoana sonoră a Bisericii: una, sfântă, sobornicească şi apostolică.

Pricesnele şi laudele aduse Domnului nu sunt simple melodii — ele sunt rugăciune cântată, teologie în vers, memorie spirituală a unui popor care şi-a păstrat identitatea de-a lungul istoriei tocmai prin credință şi cântec sfânt. Când 2.000 de tineri cântă împreună în fața Catedralei, ei nu fac doar un spectacol — ei săvârşesc o liturghie a laudei, o jertfă de mulțumire adusă lui Dumnezeu Care îi iubeşte şi îi cheamă la El.





Detalii practice

- Data: Joi, 28 mai 2026

- Ora: 14:00

- Locul: În fața Catedralei Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului”, Satu Mare

- Unități şcolare: peste 50 de unități de învățământ din județul Satu Mare

- Cadre didactice: peste 70 de profesori de religie şi nu numai

- Participanți: circa 2.000 de tineri

Toți iubitorii de frumos duhovnicesc, părinți, bunici şi cetățeni ai Satu Mare sunt invitați să fie alături de tineri în această zi de laudă şi mulțumire adusă lui Dumnezeu.