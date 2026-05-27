Victima în vârstă de 88 de ani a suferit multiple traumatisme grave și a fost transferată de urgență la Baia Mare

Noi detalii dramatice ies la iveală în cazul femeii de 88 de ani lovite de un tren InterRegio în zona stației CFR Satu Mare. Victima a ajuns în stare extrem de gravă la Unitatea de Primiri Urgențe, unde medicii au intervenit de urgență pentru stabilizarea acesteia, înainte de transferul către un spital din Baia Mare.

Accident grav în apropierea gării

Incidentul s-a produs marți, 27 mai, în apropierea stației CFR Satu Mare, după ce femeia s-ar fi angajat în traversarea căii ferate și a fost surprinsă de trenul InterRegio care circula pe relația Valea lui Mihai – Satu Mare.

La sosirea echipajelor de intervenție, victima era în stare de inconștiență și a fost preluată de echipajul SMURD TIM pentru transport de urgență la spital.

Politraumatisme severe și intervenție salvatoare în UPU

Potrivit purtătorului de cuvânt al UPU Satu Mare, dr. Adriana Mureșan, femeia prezintă un politraumatism sever, cu multiple leziuni care i-au pus viața în pericol.

Medicii au diagnosticat:

traumatism toracic cu fracturi costale multiple

pneumotorax drept

traumatism cranio-cerebral acut

hematom subdural și subarahnoidian

fractură de bază de craniu

fractură de bazin

fractură deschisă la gleznă

Pacienta a fost intubată oro-traheal și ventilată mecanic, fiind stabilizată hemodinamic cu medicație vasopresoare și fluide perfuzabile.

În cadrul UPU Satu Mare, medicii au efectuat de urgență drenajul cavității pleurale, procedură descrisă drept una salvatoare de viață, precum și toaleta și stabilizarea fracturii de gleznă.

Echipă multidisciplinară mobilizată pentru salvarea pacientei

Femeia a fost asistată de o echipă medicală complexă, formată din medic urgentist, chirurg, ortoped și anestezist.

Având în vedere gravitatea leziunilor și faptul că la nivelul județului Satu Mare nu există specialități precum chirurgia toracică și neurochirurgia, medicii au decis transferul pacientei la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare, în secția Chirurgie Toracică / ATI.

Ancheta continuă

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs accidentul feroviar. Mecanicul locomotivei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.