În cadrul acestor evenimente, au avut loc și concursuri QUIZZ pentru fiecare clasă care va trece pragul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, filiala Satu Mare. Premiile aduse de cei din Arad pentru elevi au constat în ghiozdane personalizate, mingi antistres și multe alte surprize.





























































Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, filiala Satu Mare, în această săptămână, respectiv 26-28 mai 2026, și-a deschis porțile în fața viitorilor studenți. Este pentru a 28-a oară când au loc Zilele Porților Deschise, iar directorul filialei Satu Mare, conf. univ. dr. Mircea Teodoru, a decis ca evenimentul să se petreacă de această dată pe parcursul unei întregi săptămâni.Astfel, în data de 26 mai a avut loc deschiderea oficială, începând cu ora 10, avându-i ca invitați pe elevii claselor a XI-a și a XII-a de la Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș”, Colegiul Național ”Ioan Slavici” și Liceul german ”Johann Ettinger”.Conducerea și profesorii universității le-au prezentat viitorilor studenți oferta academică a filialei În decursul acestor evenimente, atât conducerea cât și profesorii Universității de Vest „Vasile Goldiș”, filiala Satu Mare, le-au prezentat viitorilor studenți oferta academică a filialei și care sunt specializările care funcționează la Satu Mare în cadrul celor două facultăți, respectiv Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie care are două specializări pe licență, și anume Marketing și Contabilitate și Informatică de Gestiune. De asemenea, tot în cadrul acestei facultăți mai există și program de masterat pentru studenții care vor să își continue studiile și pe ciclul al doilea.La cea de a doua facultate, și anume cea de Științe Socio-umane și Educație Fizică și Sport, filiala Satu Mare a Universității de Vest „Vasile Goldiș” are două programe de studii, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar și Relații Internaționale și Studii Europene.„Cam asta ar fi oferta filialei noastre, le prezentăm viitorilor studenți facilitățile pe care le au aici, baza materială și vom continua cu o prezentare făcută de colegii de la Arad a Universității, a specializărilor pe care universitatea le are în cadrul celor șase facultăți și anume Facultatea de Medicină Generală, Facultatea de Stomatologie, Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie, Facultatea de Științe Juridice, Facultatea de Științe Socio-umane, Educație fizică și sport și Facultatea de Farmacie. Acestea sunt cele șase facultăți, cu specializări diverse și cred că absolvenții din Satu Mare au de unde să aleagă. Desigur, noi ne dorim să rămână în Satu Mare, asta ar fi ideal atât pentru noi, cât și pentru oraș pentru că un oraș fără viitor e mort, astfel, încercăm să facem tot posibilul să îi ținem în Satu Mare, să le oferim cât mai mult, să ne adaptăm și noi oferta educațională nevoilor pieței, sigur, trebuie să ținem cont și de posibilitățile noastre, de cadre didactice, de baza materială. În funcție de cerințe, mereu am fost deschiși la noi specializări”, a precizat conf. univ. dr. Vasile Lazăr, decanul Facultății de Științe Economice, Informatică și Inginerie de la UVVG Satu Mare.