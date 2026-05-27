O femeie s-a autoevacuat din autoturism înainte de sosirea salvatorilor și a refuzat transportul la spital

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Carei au intervenit în după-amiaza zilei de 27 mai, în localitatea Căuaș, la un accident rutier în urma căruia un autoturism s-a răsturnat în șanț.

Mobilizare rapidă a echipajelor de intervenție

Evenimentul rutier s-a produs în jurul orei 14:40, iar la fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor, intervenția fiind asigurată de 12 cadre militare.





Victima s-a autoevacuat înainte de sosirea pompierilor

Potrivit informațiilor transmise de autorități, până la sosirea echipajelor de intervenție, victima, o femeie, a reușit să se autoevacueze din autoturismul răsturnat.

Pompierii au intervenit pentru deconectarea bornelor bateriei și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, astfel încât să fie eliminat orice risc suplimentar.

Evaluare medicală la fața locului

Persoana implicată în accident a fost evaluată medical de echipajele de prim ajutor sosite la intervenție, însă aceasta a refuzat transportul la spital.





Ancheta continuă

Cauza producerii accidentului urmează să fie stabilită de organele abilitate, care desfășoară cercetări pentru clarificarea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.