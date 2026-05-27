A început înscrierea echipelor la Treasure Hunting – vânătoarea de comori urbane! Sâmbătă, 30 mai, de la ora 14.00, în cadrul Zilelor Orașului Satu Mare pornim într-o nouă aventură Treasure Hunting – vânătoare de comori urbană! Punct de întâlnire: în față la Hotel Dacia.



De această dată, tema centrală a jocului este Zilele Orașului și alte curiozități legate de orașul nostru. Pe parcursul jocului, participanții își vor îmbogăți cunoștințele despre oraș, relaxându-se într-un mod plăcut.



Înscrierea se face doar în echipe de 3–6 persoane. Sunt așteptate atât grupuri de prieteni, cât și familii. Se pot înscrie maximum 30 de echipe. Termen limită pentru înscrieri: 30 mai, dimineața la ora 10.00, în limita locurilor disponibile. Utilizarea bicicletei sau a trotinetei este recomandată, deoarece distanțele vor fi mai mari.



Înregistrarea se face online prin completarea formularului: https://forms.gle/ds3V2rkoq6GzkmCo7



Ce este Treasure Hunting - vânătoarea de comori urbană?

Este un joc interactiv în care participanții trebuie să parcurgă mai multe etape, reprezentând locații din oraș. După rezolvarea probelor din fiecare punct, echipele pot merge mai departe, avansând în joc.



