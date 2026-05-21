Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, cere explicații publice și reacții ferme din partea instituțiilor după apariția suspiciunilor privind posibile nereguli legate de fonduri destinate copiilor din comuna Socond

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor , a susținut joi o conferință de presă la sediul partidului, în cadrul căreia a abordat situația pe care a catalogat-o drept „extrem de gravă” de la Socond. Parlamentarul a vorbit despre suspiciunile apărute în spațiul public privind posibile beneficii financiare obținute din fonduri destinate copiilor și a cerut explicații clare din partea instituțiilor responsabile.

„Dacă cineva a făcut bani din ceea ce era destinat copiilor, atunci trebuie să răspundă”





Mircea Govor a afirmat că informațiile apărute public ridică semne de întrebare extrem de serioase și că, dacă suspiciunile se confirmă, situația reprezintă una dintre cele mai grave forme de abatere morală și administrativă.

„Subiectul este legat de situația extrem de gravă de la Socond, suspiciunile privind bani făcuți pe spinarea copiilor.

Din informațiile apărute public, au existat percheziții inclusiv la primărie și la unități de învățământ.

Iar dacă se confirmă că cineva a făcut bani din ceea ce era destinat copiilor, atunci vorbim despre una dintre cele mai murdare situații posibile.

Să faci bani pe spinarea copiilor este o rușine morală uriașă”, a declarat deputatul PSD.

Întrebări directe pentru instituțiile responsabile

În intervenția sa, Mircea Govor a atras atenția asupra lipsei de reacție publică din partea celor care ar trebui să ofere explicații și să clarifice situația.

„Și întreb public: unde este inspectorul general? De ce nimeni nu explică ce s-a întâmplat?

Pentru că atunci când copiii lipsesc de la școală, când abandonul școlar crește și când sistemul se degradează, toți tac.

Dar când apar suspiciuni că cineva a profitat financiar de acest haos, brusc nimeni nu mai știe nimic.”

Deputatul consideră că astfel de probleme afectează direct încrederea oamenilor în instituțiile statului și în sistemul educațional.





„Copiii nu sunt surse de profit”

Parlamentarul a respins ideea că semnalarea unor astfel de situații ar reprezenta un atac la adresa sistemului de educație și a subliniat că responsabilitatea trebuie asumată acolo unde există vinovății.

„Am auzit și discursuri penibile despre faptul că «se atacă școala românească».

Nu. Școala românească este distrusă de nepăsare, de interese și de cei care profită de slăbiciunile sistemului.

Copiii nu sunt cifre într-un contract.

Copiii nu sunt surse de profit.

Iar dacă cineva a furat din ceea ce era destinat lor, atunci trebuie să răspundă fără protecție politică și fără complicități administrative.”

Critici la adresa PNL Satu Mare

În cadrul aceleiași conferințe, Mircea Govor a făcut referire și la tensiunile din zona politică locală, afirmând că oamenii s-au săturat de conflicte și de lipsa de seriozitate administrativă.

„Oamenii din județul Satu Mare s-au săturat de ipocrizie, de combinații și de politicieni care apar doar pentru imagine.

Ceea ce vedem noi azi în PNL Satu Mare nu mai este politică serioasă. Este un război intern permanent, bazat pe orgolii, eliminări și reglări de conturi.”

Deputatul PSD a făcut referire și la schimbările produse în zona Prefecturii, susținând că acestea reflectă instabilitatea din interiorul organizației liberale.

”Adrian Cozma și-a eliminat propriul subprefect, pe Romeo Pop.

Și întreb foarte direct: dacă propriii lor oameni nu mai sunt buni pentru ei, atunci cine mai este bun?

L-au schimbat pe Romeo Pop și l-au pus pe Beșeni, iar oamenii văd foarte bine diferența dintre seriozitate administrativă și improvizație politică.

Din punctul meu de vedere, PNL Satu Mare a devenit una dintre cele mai izolate organizații politice din județ și din România.

Cetățenii județului Satu Mare s-au săturat de ipocrizie, de combinații și de politicieni care apar doar pentru imagine”.

„Oamenii vor respect. Vor adevăr”

La finalul declarației sale, Mircea Govor a transmis că va continua să vorbească public despre problemele pe care le consideră importante pentru județ.

„Sătmărenii nu mai au nevoie de scandal și războaie interne.

Oamenii vor respect.

Vor adevăr.

Vor administrație serioasă.

Vor oameni care au curaj să spună lucrurilor pe nume.

Iar eu voi continua să o fac.”