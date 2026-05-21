Crucea Roșie Română – Filiala Satu Mare și Instituția Prefectului fac un pas important pentru creșterea siguranței cetățenilor în cazurile de urgență medicală

Un nou echipament medical destinat salvării de vieți a fost instalat joi, 21 mai 2026, în cadrul Instituției Prefectului Județului Satu Mare, în urma unei inițiative derulate de Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Satu Mare.

Defibrilatorul extern semiautomat a fost amplasat în sala de așteptare a serviciilor publice comunitare din cadrul instituției, una dintre cele mai frecventate zone administrative din municipiul Satu Mare.

Eveniment organizat în prezența autorităților și a reprezentanților Crucii Roșii

Momentul instalării echipamentului a avut loc în prezența prefectului județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a subprefectului Cristian Valer Beșeni, precum și a reprezentanților Crucii Roșii și a altor invitați.

Acțiunea face parte din Programul Național de instalare a defibrilatoarelor în spații publice, lansat de Crucea Roșie Română în parteneriat cu NEPI Rockcastle.

Prin această inițiativă, organizatorii urmăresc dotarea spațiilor publice intens circulate cu echipamente esențiale de prim ajutor, capabile să intervină rapid în cazurile de stop cardio-respirator.

Un echipament care poate salva vieți

Potrivit specialiștilor, intervenția rapidă în cazul unui stop cardiac este esențială, fiecare minut scurs fără acordarea primului ajutor reducând șansele de supraviețuire cu aproximativ 10%.

Prezența unui defibrilator în sediul Instituției Prefectului este considerată extrem de importantă, având în vedere numărul mare de cetățeni care tranzitează zilnic zona serviciilor publice comunitare.

Defibrilatoarele externe semiautomate sunt concepute pentru a putea fi utilizate inclusiv de persoane fără pregătire medicală. Aparatul oferă instrucțiuni vocale clare și ghidează utilizatorul pas cu pas în procesul de resuscitare.

Nouă angajați ai instituției, instruiți pentru utilizarea aparatului

Prefectul Altfatter Tamás a transmis că instalarea echipamentului reprezintă un gest concret prin care siguranța cetățenilor este pusă pe primul loc.

„Suntem recunoscători Crucii Roșii Române – Filiala Satu Mare pentru această inițiativă concretă și valoroasă și în special doamnei director Rodica Borlan, dar și finanțatorului programului. Instalarea unui defibrilator chiar în sediul nostru este un gest care pune viața cetățenilor pe primul loc”, a declarat prefectul.

Acesta a precizat că nouă angajați din cadrul aparatului de specialitate al prefectului au fost instruiți recent pentru utilizarea corectă a defibrilatorului, astfel încât intervenția să fie rapidă și eficientă în cazul unei situații de urgență.

Un pas important pentru comunitatea sătmăreană

Prin instalarea defibrilatorului extern semiautomat, Instituția Prefectului Județului Satu Mare se alătură programului național care urmărește creșterea gradului de siguranță în spațiile publice și dezvoltarea unor comunități mai pregătite pentru intervenții de urgență.

Inițiatorii proiectului subliniază că astfel de măsuri pot face diferența dintre viață și moarte și contribuie la responsabilizarea comunității în ceea ce privește acordarea primului ajutor.