Producători din Satu Mare și Nord-Vestul țării salută inițiativa legislativă care vizează producția tradițională de pălincă pentru consum propriu

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a susținut joi, la sediul PSD, o conferință de presă dedicată în principal Legii Pălincii, lege elaborată chiar de parlamentarul sătmărean. Inițiativa legislativă, votată în Parlament, vizează scutirea de accize pentru pălinca produsă în gospodării, destinată exclusiv consumului propriu. La eveniment au participat producători din județul Satu Mare și reprezentanți ai Federației Producătorilor de Pălincă din Nord-Vest.

Discuții cu producătorii din județ

În debutul conferinței, accentul a fost pus pe dialogul direct cu producătorii locali, care au subliniat necesitatea unei reglementări clare pentru producția tradițională de pălincă și protejarea acesteia ca element de identitate regională.

Noua lege, votată în Parlament





Deputatul PSD Mircea Govor a explicat că noua lege, pe care chiar el a elaborat-o a fost adoptată de Parlamentul României și prevede scutirea de acciză pentru până la 200 de litri de pălincă produsă în gospodărie, exclusiv pentru consum propriu.

„Primul subiect este legat de amendamentul pe care l-am inițiat și care a fost votat de Parlamentul României privind scutirea de acciză pentru până la 200 de litri de pălincă produsă în gospodărie pentru consum propriu”, a declarat acesta.

Tradiție și gospodărie românească

Parlamentarul a subliniat caracterul tradițional al acestei activități, realizată din fructe proprii, în gospodărie, pentru familie, în baza unor obiceiuri transmise din generație în generație.

„Vorbim despre gospodarul român care produce din fructele lui, în curtea lui, pentru familia lui, după tradiții moștenite din generație în generație”, a precizat Mircea Govor.

Acesta a subliniat că inițiativa a fost rezultatul consultărilor directe cu reprezentanții producătorilor din Nord-Vest, și nu un demers de imagine.

Problemele semnalate de producători

Deputatul a arătat că producătorii de pălincă au reclamat în mod constant lipsa unor soluții legislative clare, fiind nevoiți să aștepte ani de zile pentru reglementări adecvate.

„Oamenii aceștia încearcă de ani de zile să rezolve această problemă și au fost plimbați dintr-o parte în alta, fără soluții reale”, a mai spus acesta.

Pălinca – element de identitate locală

Mircea Govor a evidențiat rolul pălincii în identitatea culturală a zonelor Satu Mare, Oaș, Codru și întreg Ardealul, subliniind că aceasta reprezintă mai mult decât un produs alimentar.

„Pentru Satu Mare, pentru Oaș, pentru Codru și pentru întreg Ardealul, pălinca nu este doar un produs. Este identitate locală. Este muncă. Este familie. Este rădăcină românească.”

Acesta a transmis și un mesaj ferm privind respectarea gospodarilor:

„Eu nu voi accepta niciodată ca gospodarii români să fie tratați ca niște infractori doar pentru că își păstrează tradițiile”.

Poziția Federației Producătorilor de Pălincă

Președintele Federației Producătorilor de Pălincă din Nord-Vest, Cornel Mureșan, a făcut o distincție clară între băuturile tradiționale românești și băuturile spirtoase industriale, subliniind diferențele de producție și randament.

Acesta a explicat că pălinca este realizată din fructe, în timp ce băuturile spirtoase industriale sunt obținute din cereale, cu un randament mult mai mare decât în cazul produselor tradiționale.

Totodată, el a precizat că producătorii tradiționali nu funcționează ca antrepozite fiscale, deoarece nu produc pentru comercializare, ci oferă servicii gospodarilor care își realizează pălinca pentru consum propriu.

„Cu această lege s-a făcut dreptate”, a transmis Cornel Mureșan, mulțumindu-i public deputatului PSD de Satu Mare pentru implicare și pentru reușita inițiativei legislative.

Reacții și propuneri

La finalul conferinței, producătorii prezenți au salutat adoptarea amendamentului, apreciind că „s-a făcut dreptate”, și au mulțumit pentru implicare.

De asemenea, unul dintre participanți a propus ca noua reglementare să fie denumită simbolic „Legea Govor”, ca formă de recunoaștere a inițiativei legislative.