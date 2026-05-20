Victima ar fi fost agresată timp de mai multe minute sub privirile nepăsătoare ale trecătorilor. Procurorii au deschis un dosar penal pentru omor





O agresiune de o violență extremă petrecută în municipiul Satu Mare a șocat opinia publică și a ridicat numeroase semne de întrebare privind reacția martorilor și modul în care cazul a fost gestionat în primele ore după incident.

Un bărbat în vârstă de 56 de ani a murit după două zile de agonie, în urma unui atac brutal care ar fi avut loc duminică, în jurul orei 13:00, în cartierul 14 Mai, scrie PresaSM. În prezent, procurorii efectuează cercetări pentru infracțiunea de omor.

Agresiune violentă în plină zi

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, agresorul, un bărbat de 35 de ani, ar fi lovit victima cu pumnii și picioarele timp de aproape cinci minute.

Martorii susțin că scena a fost una de o cruzime ieșită din comun. La un moment dat, după mai multe lovituri, agresorul ar fi așezat un europalet peste corpul victimei pentru a-i împiedica orice posibilitate de mișcare, continuând apoi să îi aplice lovituri în zona capului conform PresaSM.

Victima a rămas inconștientă pe asfalt până la sosirea echipajelor de intervenție.

Martori care ar fi trecut nepăsători pe lângă victimă

Cea mai revoltătoare parte a cazului este reprezentată de reacția oamenilor aflați în zonă. Conform surselor citate, mai multe persoane ar fi asistat la agresiune fără să intervină și fără să anunțe imediat autoritățile.

Printre cei care ar fi observat incidentul s-ar fi aflat pietoni, un taximetrist și angajata unui magazin din apropiere, potrivit PresaSM . Abia după aproximativ șase sau șapte minute, o persoană ar fi apelat numărul unic de urgență 112.

La fața locului au intervenit echipaje ale Poliției și Ambulanței, iar victima a fost transportată în stare critică la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare.

Transfer la Baia Mare și deces după două zile

Din cauza gravității leziunilor, medicii au decis transferul pacientului la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare.

În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, bărbatul a decedat după aproximativ 48 de ore de la producerea agresiunii.

Întrebări privind modul de intervenție al autorităților

Cazul ridică semne de întrebare și în ceea ce privește modul în care a fost gestionată situația imediat după incident.

Potrivit informațiilor PresaSM, polițiștii ajunși inițial la fața locului ar fi aplicat agresorului doar o sancțiune contravențională în valoare de 500 de lei, fără ca structurile specializate să fie sesizate imediat.

Surse din anchetă susțin că Serviciul de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare și procurorii din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare ar fi fost informați abia ulterior, după ce medicii legiști au constatat gravitatea extremă a leziunilor.

Dosar penal pentru omor

În prezent, ancheta este coordonată de procurori și polițiștii de la investigații criminale, care efectuează cercetări pentru infracțiunea de omor.

Anchetatorii încearcă să stabilească exact împrejurările în care s-a produs agresiunea, dar și eventualele responsabilități privind intervenția întârziată și lipsa reacției persoanelor care au asistat la întreaga scenă.

Cazul a provocat un val de indignare în comunitate, atât din cauza violenței extreme, cât și a pasivității celor care au privit fără să intervină pentru salvarea victimei.