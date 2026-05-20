Primăria Municipiului Satu Mare a celebrat iubirea, fidelitatea și valorile familiei în cadrul unei festivități dedicate celor mai longevive cupluri ale orașului

Un moment plin de emoție și respect pentru valorile autentice ale familiei a avut loc miercuri, 20 mai 2026, în Grădina Romei, unde au fost premiate cele mai longevive cupluri din municipiul Satu Mare.

În cadrul festivității organizate de Primăria Municipiului Satu Mare, 91 de cupluri care au aniversat 50 sau 60 de ani de căsnicie au primit diplome aniversare și un premiu în valoare de 1.000 de lei, în semn de apreciere pentru exemplul de viață oferit comunității.

O celebrare a iubirii care a rezistat timpului

Evenimentul a fost dedicat oamenilor care și-au construit împreună o viață bazată pe înțelegere, respect, iubire și puterea de a depăși toate provocările timpului.

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, le-a transmis sărbătoriților un mesaj emoționant, subliniind importanța familiei și rolul pe care aceste cupluri îl au ca modele pentru generațiile tinere.

„Astăzi nu celebrăm trecerea timpului, ci celebrăm iubirea care a rezistat timpului”, a afirmat edilul în deschiderea festivității, evidențiind faptul că longevitatea acestor căsnicii reprezintă o lecție de viață despre răbdare, devotament și sprijin reciproc.

„Familia este fundamentul societății”

În discursul său, Kereskényi Gábor a evidențiat faptul că, într-o perioadă în care valorile autentice sunt tot mai greu de păstrat, poveștile de viață ale cuplurilor premiate reprezintă adevărate repere morale pentru comunitate.

Edilul a subliniat că cei 50 și 60 de ani de căsnicie înseamnă decenii trăite sub semnul iubirii și al respectului reciproc, ani în care familiile au fost construite cu sacrificii, muncă și încredere.

„Pentru comunitatea noastră, dumneavoastră reprezentați un model de statornicie, înțelepciune și echilibru”, a transmis primarul.

Moment artistic apreciat de participanți

Atmosfera festivă a fost completată de un moment artistic apreciat de cei prezenți, susținut de Călin Borșe la taragot, Cosmin Serba la clape și Ionuț Chilințan la vioară.

Recitalul a adus un plus de emoție și eleganță evenimentului, contribuind la atmosfera caldă și festivă din Grădina Romei.

Respect pentru generațiile care au construit comunitatea

Prin această festivitate, administrația locală și-a exprimat aprecierea față de generațiile care au contribuit, prin muncă și valori, la dezvoltarea comunității sătmărene.

Evenimentul s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare, cu urări de sănătate, liniște și mulți ani frumoși înainte pentru toate cuplurile aniversate, considerate adevărate simboluri ale stabilității și iubirii durabile.