Virozele și pneumoniile continuă să afecteze populația județului, deși sezonul rece s-a încheiat. Autoritățile sanitare spun însă că nu mai sunt raportate cazuri de gripă

Deși ne aflăm în a doua jumătate a lunii mai, numărul infecțiilor respiratorii acute se menține la un nivel ridicat în județul Satu Mare. Datele centralizate pentru săptămâna 11–17 mai 2026 arată că peste 1.100 de persoane au fost diagnosticate cu viroze sau pneumonii, însă partea pozitivă este că nu au mai fost înregistrate cazuri de gripă.

Potrivit raportului epidemiologic privind evoluția infecțiilor respiratorii acute, gripei și COVID-19 în sezonul 2025–2026, la nivelul județului au fost raportate în total 1.118 cazuri de infecții respiratorii acute, dintre care 783 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) și 335 de pneumonii.

Copiii și vârstnicii, cele mai afectate categorii

Analiza epidemiologică arată că cele mai multe cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare au fost înregistrate în rândul copiilor cu vârste între 5 și 14 ani, categorie la care au fost raportate 175 de îmbolnăviri.

În ceea ce privește pneumoniile, cea mai afectată categorie de vârstă este reprezentată de persoanele de peste 65 de ani, unde au fost raportate 160 de cazuri.

Situația pe categorii de vârstă indică:

62 de cazuri de IACRS și 9 pneumonii la copiii sub un an;

96 de cazuri de IACRS și 7 pneumonii la grupa 2–4 ani;

175 de cazuri de IACRS și 9 pneumonii la grupa 5–14 ani;

167 de cazuri de IACRS și 42 de pneumonii la persoanele între 15 și 49 de ani;

128 de cazuri de IACRS și 108 pneumonii la categoria 50–64 ani;

155 de cazuri de IACRS și 160 de pneumonii la persoanele de peste 65 de ani.

În aceeași perioadă nu a fost raportat niciun caz de gripă.

Aproape 15.000 de persoane vaccinate antigripal

Până la data de 17 mai 2026, în județul Satu Mare au fost vaccinate antigripal 14.750 de persoane din grupele de risc, prin intermediul medicilor de familie.

Autoritățile sanitare continuă să recomande vaccinarea, în special pentru persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, gravidele, persoanele imunodeprimate sau cele care suferă de afecțiuni cronice respiratorii și cardiovasculare.

Recomandări pentru spitale, școli și populație

În contextul menținerii unui număr ridicat de îmbolnăviri, autoritățile sanitare au transmis o serie de recomandări pentru limitarea răspândirii infecțiilor respiratorii.

La nivelul unităților sanitare sunt recomandate măsuri precum limitarea programului de vizită, triaj epidemiologic zilnic pentru personal, purtarea echipamentului de protecție și asigurarea stocurilor de antivirale, dezinfectanți și materiale sanitare.

Pentru unitățile de învățământ și colectivitățile de elevi se recomandă:

realizarea triajului observațional zilnic;

izolarea la domiciliu a copiilor cu simptome respiratorii;

aerisirea periodică a claselor;

dezinfectarea mâinilor și suprafețelor;

respectarea regulilor de igienă și utilizarea batistelor de unică folosință.

Medicii recomandă consultul la primele simptome

Specialiștii recomandă populației să solicite sfatul medicului de familie la apariția simptomelor respiratorii și să evite contactul cu alte persoane în cazul apariției febrei, tusei sau altor semne de boală.

De asemenea, este recomandată purtarea măștii de protecție în spațiile aglomerate, menținerea unei igiene riguroase a mâinilor și evitarea aglomerațiilor, în special în cazul persoanelor vulnerabile.

Autoritățile sanitare atrag atenția că, deși sezonul gripal pare să se fi încheiat, circulația virusurilor respiratorii rămâne activă, iar măsurile de prevenție continuă să fie esențiale pentru limitarea îmbolnăvirilor.