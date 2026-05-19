Procurorii sătmăreni investighează suspiciuni de decontări fictive pentru porții de hrană destinate elevilor, prejudiciul vizând bugetul de stat

Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare a anunțat că, în data de 19 mai 2026, au fost puse în executare opt mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal care vizează presupuse infracțiuni de obținere ilegală de fonduri, delapidare și fals intelectual, în legătură cu implementarea programului național „Masă Sănătoasă” în unități de învățământ din Socond.

Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare.

Suspiciuni privind raportarea unor meniuri fictive

Potrivit informațiilor transmise de anchetatori, cercetările preliminare indică faptul că, în cadrul programului finanțat de la bugetul de stat prin Hotărârea de Guvern nr. 23 din 28 ianuarie 2025, ar fi fost raportat și decontat un număr de meniuri mai mare decât cel al elevilor prezenți efectiv la cursuri.

Procurorii susțin că personalul unor unități de învățământ, împreună cu reprezentanții societății de catering contractate, ar fi contribuit la decontarea unor porții de hrană care nu ar fi fost livrate în realitate.

Conform anchetatorilor, diferența dintre numărul meniurilor achitate și cel al porțiilor efectiv distribuite ar fi generat un prejudiciu adus bugetului de stat.

Opt percheziții domiciliare în cadrul anchetei

Mandatele de percheziție domiciliară au fost emise de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Satu Mare și au fost puse în aplicare în cursul zilei de 19 mai.

Anchetatorii au precizat că activitățile desfășurate au ca scop administrarea probatoriului necesar pentru clarificarea situației de fapt și stabilirea eventualei implicări a persoanelor vizate în dosar.

Socond, una dintre cele mai vulnerabile comune din județ

Cazul are un impact cu atât mai sensibil cu cât comuna Socond este considerată una dintre cele mai sărace localități din județul Satu Mare.

În localitatea cu aproximativ 3.000 de locuitori, aproape jumătate dintre persoane beneficiază de diverse forme de sprijin social. Potrivit datelor prezentate, aproximativ 1.400 de oameni primesc ajutoare sociale, iar lunar în comună ajung circa 700.000 de lei din prestații finanțate în principal de la bugetul de stat.

Situația este considerată una îngrijorătoare și prin faptul că localitatea concentrează aproape jumătate din totalul beneficiarilor de ajutoare sociale din întreg județul.

Procurorii invocă respectarea prezumției de nevinovăție

Reprezentanții Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare au subliniat că ancheta se află în desfășurare și că administrarea probelor va contribui la stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele investigate.

Totodată, procurorii au precizat că toate activitățile procesuale se desfășoară cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale ale persoanelor implicate, precum și a principiului prezumției de nevinovăție, conform prevederilor Codului de procedură penală.

