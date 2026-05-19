O invitație la „mall-ul” de vechituri din Satu Mare

Rubrica de azi nu e altceva decât o invitație la cel mai vechi MALL din Sătmar : ”Ocska Mall”. Adică Piața de Vechituri. Locul unde intri „numa’ pentru zece minute” și ieși după o oră și jumătate, cu o plăcintă în mână, două amintiri din copilărie și tentația serioasă de a cumpăra o casetă veche AGFA cu muzica de OCARINA..Duminica și miercurea, acolo e mai ceva ca la deschiderea reducerilor. N-ai treabă, ai treabă, dacă îți plac chilipirurile, tot dai o fugă. Singura problemă e parcarea. Așa că ideal ar fi să mergi pe jos sau cu bicicleta, mai ales că la raionul de biciclete găsești modele pentru toate buzunarele: de la „merge până la colț” până la „cred că a avut proprietar în Germania”.La intrare te întâmpină puișori, rățuște și boboci gălăgioși, de parcă ai intrat într-o fermă cu promoții. Mai încolo, pomișori, flori și răsaduri numai bune pentru grădină. Apoi începe adevăratul safari urban: haine la 5 lei, tricouri la 20 și pantofi sport la 50. „Totul e gratis!”, strigă vânzătoarele. Doar că gratis e… încercatul. Restul costă.Printre standuri găsești de toate: casetofoane care au prins vremurile lui Compact, viniluri cu Bob Dylan și Queen, acordeoane, linguri de lemn, prelungitoare, parfumuri arabești și câte o carte de botanică rătăcită printre scule și șurubelnițe.Nostalgicii se opresc inevitabil la jucăriile copilăriei: cowboy, indieni, mașinuțe Matchbox și soldăței care parcă au scăpat direct din anii ’80. Iar printre păpuși, surpriză: l-am găsit și pe Napoleon, probabil în căutarea unei armate de colecționari.Mai spre capătul aleii, atmosfera se schimbă. Ceaune, plite pentru slănină prăjită, trofee de vânătoare și invitații nerostite la un viitor bogracs între prieteni. Iar muzica de fundal vine de la raionul cu acordeoane, unde fiecare probă sună ca începutul unei nunți de la țară.Și pentru că orice poveste bună se termină cu mâncare, ieșirea din piață vine la pachet cu miros de plăcinte și mici. Așa că dacă aveți o miercuri liberă sau o duminică fără planuri, dați o raită prin „mall-ul” de vechituri din Satu Mare. Nu știi niciodată dacă pleci cu o halbă bavareză, o sticlă veche de sifon sau măcar cu o poveste bună de spus mai departe.