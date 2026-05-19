Judo Bronz pentru Grebúr Kevin la un puternic turneu internațional din Slovacia

Judoka de la CSM Olimpia Satu Mare, Grebúr Kevin, a obținut un rezultat remarcabil sâmbătă, la cea de-a 48-a ediție a Grand Prix-ului desfășurat la Rimavská Sobota, în Slovacia.

Sportivul pregătit de antrenorul Gergely Attila a concurat în categoria U18, la -73 de kilograme. După ce a pierdut în primul tur în fața maghiarului Juhász Sándor, sătmăreanul a avut un parcurs excelent în recalificări, unde nu le-a mai lăsat nicio șansă adversarilor.

În duelul cu slovacul Ján Škrváň a reușit să întoarcă soarta meciului și să se impună, iar în finala pentru bronz a avut nevoie de doar 18 secunde pentru a-l învinge prin ippon pe slovacul Tomáš Weis.

Competiția din acest an a reunit 516 judoka de la 64 de cluburi din 11 țări, confirmând încă o dată prestigiul turneului slovac cu tradiție de aproape jumătate de secol.

