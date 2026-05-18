



Albert Czigler , eliminat în sferturi de actualul campion national al categoriei

Performanță remarcabilă pentru sportul sătmărean la faza națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar – Tenis de Masă, competiție desfășurată în perioada 15–17 mai, la Buzău.

Județul Satu Mare a fost reprezentat la categoria băieți de tânărul Czigler Albert, originar din Supur și elev al Liceul Tehnologic „Petru Cupcea”. Sportivul a avut un parcurs excelent într-o competiție care a reunit cei mai buni elevi practicanți ai tenisului de masă din țară.

Albert a trecut cu succes de faza grupelor preliminare, calificându-se între primii 16 sportivi ai turneului. În optimile competiției a obținut o victorie importantă în fața arădeanului Bej Sergiu.

Drumul său spre podium a fost oprit în sferturile de finală de Mihai Iordan, sportiv legitimat la CSA Steaua București și viitorul campion al competiției, scor 3-1. Chiar și așa, elevul din Supur a continuat să lupte pentru clasamentul final, încheind competiția pe un meritoriu loc 7 național.

Rezultatul confirmă progresul constant al lui Czigler Albert, sportiv pregătit și îndrumat de profesorul Cristian Boitor. De la an la an, tânărul urcă în clasamentele naționale și internaționale, devenind unul dintre cei mai promițători sportivi ai județului.

Prin muncă, disciplină și perseverență, Albert demonstrează că și din comunitățile mici pot proveni campioni adevărați. Performanța sa reprezintă un motiv de mândrie pentru Supur, pentru școala pe care o reprezintă și pentru întreg județul Satu Mare.

Felicitări, Albert! Felicitări profesorului Cristian Boitor! Felicitări comunității din Supuru de Jos pentru susținerea unui tânăr sportiv de viitor!



